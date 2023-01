Amigo de Dani Alves ‘estalla’ y entrega dura declaración; asegura que el jugador se le insinuaba a la mamá de su hija

En el ojo del huracán, así se encuentra el jugador brasileño Dani Alves, quien el pasado viernes 20 de enero fue enviado a prisión por un juez tras ser acusado de presunto abuso sexual contra una mujer en la noche del 30 de diciembre del año pasado en una discoteca de la ciudad de Barcelona.

Luego de ser acusado, Alves fue trasladado de inmediato a la cárcel de Brians 1 de Sant Esteve Sesrovires, que se encuentra ubicada en la misma ciudad. Allí, el jugador pasó sus primeras noches, donde según fuentes cercanas, se le vio cabizbajo y en silencio, dando muestras de lo acongojado por la situación.

Dani Alves se encuentra en prisión desde el pasado viernes 20 de enero. - Foto: REUTERS

Con esta noticia que ha generado revuelo mundial, muchos testimonios han salido a hablar del hecho. Testigos y hasta amigos que compartieron con él aseguran que esta no es la primera vez que Alves realiza este tipo de actos.

En las últimas horas, un examigo del jugador, Pipi Estrada, fue consultado en un programa por la amistad que sostuvo con el jugador, declarando que tuvo momentos incómodos con él por ciertas insinuaciones a la madre de su hija. “Yo era muy amigo de Dani Alves hasta que un día descubrí que enviaba mensajes a la madre de mi hija, durante la época de ‘Mujeres y hombres y viceversa’”, dijo Estrada.

Seguido a ello, los otros panelistas del programa preguntaron sobre los detalles de esos mensajes, a lo que el hombre contestó: “Era todo muy inocente, tipo insinuaciones, se le insinuaba... Una de las cosas que me llamó mucho la atención es que le dijo cosas como ‘hablamos cuando podamos hablar’ y le enviaba besitos rosas a Miriam. Lo de los besitos rosas nunca lo entendí”, dejando atónitos a los panelistas del programa.

Dani Alves durante un partido del Mundial ante Camerún. - Foto: Getty Images

A pesar de que Alves sabía que la mujer estaba con Estrada, esto pareció importarle poco, pues Estrada recuerda que “un día, en un clásico Barcelona-Real Madrid, que le vi y le pregunté: ‘¿Qué pasa aquí?’”, explicaba el colaborador. “Él me dijo: ‘Papi, ¿qué me estás contando?’”.

“Sí. Me decía: ‘Papi, eso no lo he hecho, alguien habrá utilizado mi teléfono. Papi, yo no te he hecho eso’. Me lo negó todo, pero yo lo vi. En esta historia también lo ha negado. Se ha metido en un marrón importante”, agregó a su relato.

El que fue panelista del famoso programa El Chiringuito también aseguró que Alves no fue el único que le escribía a esta mujer, también “Samuel Eto’o, pero no pasó nada, no hubo oportunidad para que pasara nada. Tampoco es un tema que me preocupe”.

El desgarrador relato de la víctima

Si bien en días anteriores, el medio El Periódico había entregado detalles de lo que sucedió ese día entre la víctima y Dani Alves, en las últimas horas de este lunes la propia mujer fue quien reveló sucesos inéditos de lo sucedido en la discoteca de Sutton de Barcelona.

“Me resistí, pero él era mucho más fuerte que yo”, dijo en un aparte de la declaración de la mujer que fue revelada por La Vanguardia. Seguido a esto, la víctima contó que Alves la encerró en un baño del lugar donde ocurrió la violación.

“Yo no sabía qué había detrás de esa puerta, pensé que habría otra zona VIP”, agregó. “Con solo entrar, le dije que me quería ir, y me dijo que no podía”, contó lo sucedido en aquel baño.

La mujer cuenta que Alves le “subió el vestido” y que ella mostró resistencia. Sin embargo, el futbolista la habría tirado al suelo y la obligó a tener sexo oral. Ante esto, nuevamente la joven se resistió, pero el deportista la agredió físicamente con “bofetadas”.

"Alves la obligó a sentarse encima de él, la tiró al suelo, la obligó a hacerle una felación a la que ella se resistió activamente, la abofeteó, la levantó del suelo y la penetró hasta eyacular"



Esto recoge @elperiodico sobre la declaración de la denunciante de Dani Alves pic.twitter.com/0frbDV4x4X — Manu Heredia (@ManuHeredia21) January 23, 2023

“Me resistí, pero él era mucho más fuerte que yo”, comentó la víctima, quien luego dijo que Alves le dijo que no podían salir al tiempo tras haberla violado.

Finalmente, la denunciante asegura que siente “miedo y mucha vergüenza por todo lo que ha pasado y por tener que verme así”.