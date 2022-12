Video | La euforia de los youtubers japoneses por la victoria de su selección ante España en Qatar

El Mundial de Qatar 2022 ha traído varias sorpresas al mundo del deporte, y mientras algunas de las favoritas les ha costado mantener su lugar, algunas otras selecciones han venido mostrando una destreza mayor a la que se esperaba. Es el caso de Japón, que en medio de lo que lleva el evento deportivo ha logrado vencer a equipos históricamente fuertes como Alemania, y ahora España.

Y con los logros de la selección nipona, sus hinchas también han vivido buenos momentos, los cuales han quedado grabados en y difundidos en las redes sociales, y justamente, una de estas reacciones se ha convertido en viral por la sorpresa que se llevaron luego de que Japón se impusiera con dos goles contra uno de los españoles.

Pues bien, un par de youtubers se grabaron mientras reaccionaban al partido de España contra Japón en la Copa del Mundo, y luego del gol de Morata al inicio del duelo, estos dos jóvenes que tenían la camisa de la selección nipona y la mascota del Mundial de Qatar en sus cabezas, se vieron distraídos y desmotivados.

Sin embargo, luego del minuto 48 del juego, en el que Japón anotó el primer gol, estos dos influencers no cabían de la dicha, los gritos de “gol” iban de acuerdo con la emoción de sus cuerpos, saltando y levantando los brazos en señal de victoria, y minutos más tarde, cuando pasaron del empate a la victoria, la alegría no paró por un buen tiempo, hasta que los del VAR indicaron que, efectivamente, fue gol de los japoneses y este se llevaba el triunfo.

“Hemos ganado”, afirmaron entre gritos y lágrimas de felicidad mientras saltaban de la dicha y se limpiaban el rostro.

Japoneses celebraron clasificación haciendo el ‘Kame hame ha’ de Gokú

La clasificación de Japón en el llamado grupo de la muerte en el Mundial Qatar 2022 sorprendió a los amantes del fútbol, pues sobre el papel los llamados a ratificarse en la fase de octavos de final eran España y Alemania; sin embargo, los nipones impusieron condiciones y derrotaron a los favoritos para quedarse con el primer lugar de su zona.

El duelo contra la selección Ibérica comenzó cuesta arriba paraE los asiáticos, pues un gol de Morata puso a España arriba en el marcador, pero dentro de los planes nipones no estaba una derrota y lograron remontar el marcador y llevarse la victoria 2-1.

Al final, los hinchas celebraron a rabiar el triunfo y la primera posición de en el Grupo E, lo que les permitió certificar su presencia en la próxima fase del Mundial celebrado en tierra árabe.

Durante la transmisión del encuentro y luego del partido, se conocieron diferentes festejos de los seguidores japoneses, entre ellos uno que llamó bastante la atención y que transportó en el tiempo a los seguidores de la popular serie animada Dragon Ball.

Se trata de un aficionado que decidió imitar el Kame hame ha, característico movimiento de Gokú, el protagonista de la caricatura, con el que lograba derrotar a sus adversarios en cada uno de los combates.

Y es que este gesto se volvió característico entre los seguidores de la selección asiática y cada vez que tiene la oportunidad lo hacen frente a las cámaras de los medios que cubren la cita deportiva, robándose el protagonismo.