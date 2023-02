Video: la insólita oferta que Gamero le hizo a Roldán para continuar con el partido Tolima vs. Millonarios

En el partido entre el Deportes Tolima y Millonarios, válido por la fecha cuatro de la liga colombiana y disputado en el estadio Manuel Murillo Toro, se presentó un hecho de intolerancia en contra del jugador Daniel Cataño.

Cuando los futbolistas estaban listos para disputar el encuentro un hincha del equipo ‘Pijao’ saltó a la cancha y corriendo llegó hasta donde estaba el jugador, al cual golpeó por su espalda, en lo que fue una clara agresión contra el deportista. El jugador ante lo sucedido respondió atacando al hincha, motivo por el cual el árbitro central del compromiso, Wilmar Roldán decidió expulsarlo.

Los jugadores de Millonarios, en cabeza de su capitán, David Macalister Silva, decidieron no jugar el partido y entrar al camerino, en señal de protesta por lo que había sucedido en el estadio de Ibagué. Varios jugadores del Tolima se solidarizaron con Cataño y afirmaron que el partido no tendría que jugarse.

Lo que acaba de pasar con Cataño es inaceptable. Esto no puede pasar, y la reacción del jugador tampoco acorde. Ahora que pasará?? pic.twitter.com/G0dAoqOWuD — Víctor Malagón (@vamsor) February 12, 2023

No obstante, otros querían que se reanudara el compromiso. Por ejemplo, el presidente del Tolima, César Camargo, lanzó fuertes declaraciones en contra de los jugadores del equipo capitalino.

“Hay dos hechos que son absolutamente reprochables. No puedo hablar mucho más de lo que pasó con el hincha, que se sale de nuestro control y que tendrá que ser judicializado. Pero hay otro hecho que es impresentable y que sí está bajó el control de los equipos y es que el equipo se retire de la cancha, eso no tiene presentación. Es un boicot al juego, un boicot al deporte”, expresó el dirigente.

Asimismo, en el momento de la discusión de si se jugaba o no el partido, el árbitro Roldán afirmó que no podía reversar la decisión en cuanto a la expulsión del jugador ante el pedido del técnico Alberto Gamero. Además, indicó que el fanático que agredió al jugador no entró con un arma cortopunzante y que el partido se podía llevar a cabo, debido a que la Policía garantizaba el espectáculo.

Alejandro Montenegro, agresor de Daniel Cataño en el partido Millonarios vs. Tolima. - Foto: Captura de pantalla Win Sports

Sin embargo, ante la negativa de Millonarios de jugar, debido a que abandonó la cancha, el árbitro ordenó la suspensión del encuentro. Por ahora, se espera el comunicado oficial por parte de la Dimayor.

Los argumentos de Millonarios frente a la agresión a un jugador en partido contra Tolima y la propuesta de Alberto Gamero a Roldán. Caso insólito pic.twitter.com/gPI4i5tHyP — Ana (@PuraCensura) February 12, 2023

Cabe mencionar que Daniel Cataño fue jugador del Deportes Tolima, pero su historia cambió cuando desperdició el penal que adelantaba al equipo ibaguereño en la final contra Atlético Nacional.

Daniel Cataño en su paso por el Deportes Tolima. - Foto: Dimayor

Identifican al agresor

Minutos después de que un hincha golpeara a Daniel Cataño, futbolista de Millonarios, en el Estadio Manuel Murillo Toro, donde el equipo de la capital colombiana visitaba al Deportes Tolima, algunos seguidores del conjunto albiazul revelaron la identidad del agresor.

Al parecer, el seguidor del conjunto Pijao se llama Alejandro Montenegro, como lo identificaron algunos usuarios en redes sociales.

Daniel Cataño, jugador de Millonarios agredido por un hincha del Tolima. - Foto: captura Win Sports

“Alejandro Montenegro se llama el “hincha” del Tolima que agredió a Daniel Cataño. Es hora de empezar a castigar drásticamente este tipo de actos, para que no se repita lo de ayer en Tolú (1 muerto y decenas de heridos). Que nunca más pueda ingresar a un estadio en Colombia”, publicó una usuaria en Twitter.

Valga recordar que la agresión contra Daniel Cataño se registró segundos antes del compromiso. Al parecer, los hinchas de Tolima lo insultaron, por lo que él se tapó las orejas, quizá para enviar un mensaje de que no importaba, y justo en ese instante, alguien bajó de las gradas para pegarle.

Entre quienes reaccionaron a lo ocurrido sobresalió el alcalde de Ibagué, Andrés Hurtado, con un mensaje en Twitter: “Frente a lo ocurrido en el estadio Manuel Murillo Toro, rechazamos profundamente la actitud del hincha de Tolima, él NO representa a los tolimenses; asimismo, las provocaciones del jugador de Daniel Cataño. El fútbol debe vivirse en paz, armonía y en familia”.