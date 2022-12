Video | La tristeza del papá de Neymar luego de la eliminación de Brasil del Mundial Qatar 2022

Este viernes 9 de diciembre se dio una de las sorpresas más grandes de la Copa del Mundo que se disputa actualmente en Qatar. La selección brasileña, una de las grandes favoritas a quedar campeona del mundial, quedó eliminada en cuartos de final ante la selección de Croacia.

El partido terminó empatado en los 90 minutos sin goles, por lo que tuvo que irse al alargue y jugar 30 minutos más para buscar al clasificado a la semifinal. En ese tiempo, Brasil se fue arriba en el marcador con un golazo de Neymar, pero los croatas empataron rápidamente y forzaron los penaltis.

En la definición desde el punto penal, la selección de Croacia fue más efectiva y eliminó a Brasil de Qatar 2022. Este fue un golpe muy fuerte para los sudamericanos, que llegaron al mundial con la ilusión de ganar su sexta copa de mundo. Título que no obtienen desde el año 2022, cuando los brasileños levantaron el trofeo en Corea y Japón.

La eliminación de Brasil es un golpe duro para todo un país, pero en especial para esta generación, liderada por Neymar, que no ha podido levantar la Copa del Mundo y además viene de perder la Copa América en su país ante Argentina, por lo que la presión y las críticas recaen siempre en el jugador del PSG.

En cancha se pudo ver las lágrimas, la tristeza y la decepción de Neymar por la eliminación. Pero también, a las afueras del estadio, se pudo ver al padre del crack brasileño, saliendo con total decepción luego de la sorpresiva eliminación del equipo que comanda su hijo.

Algunos periodistas intentaron hablar con Neymar Santos Sr. padre del futbolista, pero fue imposible, ya que por la gran tristeza con la que salía del estadio, les pidió a los periodistas no hacerle preguntas. El diario Marca de España grabó en video el momento en el que el papá del jugador del futbolista se retira del escenario deportivo.

Neymar ha manifestado recibir demasiada presión, luego de las repetidas decepciones mundialistas, que no le han permitido levantar la Copa del Mundo y ponerse al nivel de astros del fútbol de su país, como lo son Ronaldo, Rivaldo, Pelé, entre otros. Es por esto por lo que, en más de una ocasión, el jugador manifestó sus ganas de retirarse de la selección de Brasil.

Neymar rompió su silencio y aclaró si estará o no en un próximo Mundial

El astro Neymar puso en entredicho su continuidad en la selección de Brasil luego de la eliminación este viernes contra Croacia (1-1, 4-2 en penales) en cuartos de final del Mundial de Qatar 2022. “No garantizo al 100 % que volveré, necesito analizar, pensar un poco más en lo que es bueno para mí y para la selección (...). Tenemos que ver lo que pasará en el futuro, pero está claro que no estaré para el próximo Mundial”, dijo visiblemente golpeado en la zona mixta del estadio Education City de Doha, donde se disputó el encuentro.

El atacante, de 30 años, aseguró que su eventual renuncia a la canarinha, de concretarse, incluiría todas las competiciones: partidos amistosos, clasificatorio sudamericano, Copa América y Mundial.

El 10 había dicho en octubre de 2021 que el de Catar sería su último Mundial, porque no sabía si tendría “la fuerza mental para seguir jugando al fútbol”.

“El sentimiento es muy malo. Creo que es peor el de hoy que el que sentimos en la Copa pasada (derrota 2-1 con Bélgica en cuartos de Rusia 2018). Es difícil encontrar palabras para describir este momento”, afirmó.

“Luchamos, luchamos, tengo orgullo de todos mis compañeros, orgullo de la personalidad que tienen, de patear los penales, de encarar. No es fácil asumir esa personalidad”, agregó.

Ney marcó el tanto de la victoria parcial e igualó a Pelé como máximo goleador de la Seleção, con 77 tantos. Los croatas forzaron la definición desde el punto blanco al anotar en su único remate a puerta. “Solo erra quien se atreve. Lamentablemente, la bola no entró. No solamente yo, todos vamos a aprender de esto. No sé qué vendrá de aquí en adelante para la selección brasileña. Por ahora, hay que lamentar todo esto”, apuntó.