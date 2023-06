Video | Mateo Casierra desenredó con este gol a la Selección Colombia vs. Irak

Este viernes, 16 de junio, la Selección Colombia tuvo un partido más que complicado ante el seleccionado de Irak. El equipo nacional aunque lo intentó por todos los medios, solo pudo llegar a celebrar al minuto 78 del juego, luego de que Jhon Arias y Yaser Asprilla pudieran poner su magia al servicio del equipo.

Sin embargo, quien se llevó todos los aplausos del gol fue Mateo Casierra. El atacante que hace parte del Zenit de Rusia le dio la razón de su llamado a Néstor Lorenzo tras luchar un balón en el área chica y guapear por el balón hasta que logró sacar el remate certero que dio el 1-0 a favor de la Tricolor.

El tanto colombiano permitió conseguir para el equipo nacional su quinta victoria en siete partidos bajo la dirección técnica del argentino, con empates en los dos juegos restantes. Guatemala, México, Paraguay, Japón e Irak han sido las primeras celebraciones de un equipo que busca la renovación total.

Aunque los resultados son buenos de cara a la Copa América y la clasificación al Mundial 2026, hay críticas de sectores específicos que no dejan de existir. Uno de los más recios a la hora de hablar del seleccionador nacional es Carlos Antonio Vélez, quien en la previa del juego hizo un nuevo juicio hacia Lorenzo.

El proceso de Néstor Lorenzo sigue sin caer desde su llegada en 2022. - Foto: Getty Images

En esta oportunidad, la razón fue el no tener en cuenta a algunos jugadores que han estado rindiendo en sus equipos durante el último tiempo, pero aun así siguen siendo invisibilizados por tener en cuenta a otros que, a juicio del comentarista, no deberían estar: “Las convocatorias deberían nacer en meritocracia deportiva y no en intereses personales y económicos”.

En su columna de Palabras mayores, Vélez condenó a Lorenzo por dejar ‘perder’ a un goleador que jugará para México: “Les pondré un par de casos: Julián Andrés Quiñones, invisible para la Selección Colombia, va a jugar para la Selección de México. Se ha cansado de hacer goles, 17 lleva este año. Ya está haciendo papeles y será mexicano. A nosotros nos falta gol y no convocamos a los goleadores”.

Casierra le hace gol a las críticas

En una de sus intervenciones, el comunicador hizo referencia a Mateo Casierra, quien parece no ser de su gusto: “Otro caso, habló hace poco, esperaba que lo saludaran, pero nada. Leí que uno de los triunfadores de la Liga de Rusia era Mateo Casierra, miré la tabla de goleadores y encontré que entre los primeros 25 no está y no tiene por qué estar”.

Mateo Casierra puso el único tanto del triunfo de Colombia ante Irak. - Foto: Getty Images

Yéndose de frente hacia el delantero que hace parte de la Tricolor actualmente, dijo que hace “parte de los negocios”: “Entre Quiñones y Córdoba hay más de 30 goles, pero traen a Selección a dos que no hicieron más de 4 goles en la temporada. Seguramente son muy buenos. Pero no le metan mentiras a la gente, Casierra no es triunfador en la liga rusa, están hace rato buscando cómo lo acomodan”.

Bastante molesto, volvió a cuestionar la razón para que los dos nombres que a su parecer estaban por encima, no estuvieran: “La meritocracia debe ser respetada, no puede ser que Quiñones y Córdoba sean invisibles, ¿no tenemos scouting en la Selección, alguien que busque a los que están triunfando afuera, es muy difícil?”.

Néstor Lorenzo sigue con resultados demostrando su buen proceso en la Selección Colombia. - Foto: Getty Images

Para cerrar su crítica, le lanzó un contundente: “Lorenzo se está equivocando...”, que lo acompañó con: “No tiene mucho carácter y se deja influenciar en algunas decisiones, pero me parece que tiene valores futbolísticos importantes, sabe de este tema, en estrategia y en táctica; de hecho, funcionó en el equipo donde estuvo y él hizo lo poco que se hizo antes aquí...”.