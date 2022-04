Video | “Para mí es como un hermano”, el ‘Tino’ Asprilla sobre Freddy Rincón

En medio de la conmoción que dejó este lunes 11 de abril en el país deportivo y futbolero, el accidente de la camioneta en la que se transportaba Freddy Rincón, que chocó contra un bus del MIO en Cali, los exfutbolistas y excompañeros del jugador han manifestado su voz de apoyo esperando que Rincón pueda salir del estado crítico en el que se encuentra, según el más reciente reporte médico.

Por eso, mientras se espera un nuevo reporte y una noticia que informe que el futbolista se está recuperando, los programas deportivos del país han enfocado sus emisiones de este lunes a la salud del ‘Coloso de Buenaventura’, como era llamado el exfutbolista de Independiente Santa Fe y América de Cali, entre otros.

Fue así como en el programa Equipo F Colombia de ESPN, se aprovechó la presencia de Faustino el ‘Tino’ Asprilla, Víctor Hugo Aristizábal y Óscar Córdoba para hablar de los temas más cercanos y personal del futbolista vallecaucano. Ya que estos tres exfutbolistas fueron compañeros de Rincón en la Selección Colombia de la década de los 90, compartiendo momentos tan importantes como el 5 a 0 contra Argentina, en Buenos Aires.

Entre estos tres jugadores, tuvo un momento muy especial y emotivo el ‘Tino’ Asprilla, ya que es, de los tres exjugadores del programa, el más cercano a Freddy, por lo que con nostalgia y tristeza contó lo que sentía en este difícil momento que están pasando tanto el exjugador como sus familiares y amigos:

“Muy triste, muy confundido. Porque si ustedes han notado Freddy siempre pasaba mucho tiempo conmigo, tanto en las navidades como en mi cumpleaños. Nunca me fallaba. El 24 de diciembre o el 31 siempre estaba en mi casa. Muchas veces lo invitaba yo, otras veces se me aparecía. Por esto es muy duro, porque para mí Freddy es un hermano. Es un amigo incondicional”, dijo Faustino Asprilla en el programa deportivo.

Además, el ‘Tino’ agregó que en esa selección de Pacho Maturana y Bolillo Gómez todos los jugadores tenían reemplazo, excepto Freddy Rincón. Y que, pasadas tres décadas de esa generación dorada, aún Colombia no encuentra un jugador con las características que tenía el futbolista nacido en Buenaventura.

Otro de los invitamos en el programa, fue Adolfo ‘El Tren’ Valencia, delantero que fue compañero de Rincón tanto en Santa Fe, como en América y en la Selección Colombia. Y que dejó sus impresiones sobre el histórico volante colombiano y sus deseos de que se recupere lo más pronto posible.

“Freddy es mi hermano. Fue la persona que cuando llegué a la selección me dio los primeros consejos y me dijo cómo tenía que jugar. (…) No solo fue un gran compañero, sino que además fue un gran amigo, ya que éramos compañeros de habitación”, dijo ‘El Tren’ sobre Freddy Rincón.

En las últimas horas el hijo de Freddy, Sebastián Rincón, llego a la ciudad de Cali, desde Argentina, donde juega actualmente en el club Barracas Central. El hijo de la leyenda del fútbol colombiano buscó la manera de viajar inmediatamente a su país al enterarse de la dura noticia del accidente de su padre.

Al aterrizar en la capital del Valle del Cauca, Sebastián Rincón publicó en sus cuentas oficiales de redes sociales una foto de su papá celebrando el gol a Alemania en el Mundial de Italia 90 con la frase: “Arriba viejo, te necesitamos”.