Video: se hace viral la reacción de Richard Ríos cuando escuchó las quejas de Scaloni y los argentinos

Richard Ríos, titular ante Perú y Argentina, volverá a Palmeiras con la ilusión de ganarse un puesto en el once inicial de cara al duelo del próximo domingo frente a Criciuma por la fecha 26 del Brasileirao.

Richard tiene minutos asegurados con Palmeiras desde su regreso de la Copa América, sin embargo, no es indiscutible en el planteamiento de Abel Ferreira, quien normalmente lo rota entre la titularidad y la suplencia en las distintas competencias oficiales.

Richard Ríos recuperando una pelota durante el partido de Colombia vs. Argentina | Foto: AP

La reacción de Ríos

En la rueda de prensa, el jugador de Palmeiras prefirió no darle el rótulo de revancha a la victoria que dejó a Colombia en la segunda casilla de las eliminatorias tras el pinchazo de Uruguay ante Venezuela. “Obvio que no siempre vamos a ganar los partidos acá, pero sí es un plus tener nuestra casa llena que es Barranquilla y que nuestras familias estén en las tribunas alentándonos”, declaró.