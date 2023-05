Video: Vinicius Junior no se guarda nada y muestra todos los ataques de racismo que ha recibido

El extremo brasileño del Real Madrid, Vinícius Junior, considera que ha tenido “una sorpresa desagradable” en cada partido de La Liga que ha tenido que jugar a domicilio y asegura que “no son casos aislados” sino “episodios continuos en varias ciudades de España”, lamentando que no se estén tomando medidas ni contra los implicados ni contra los clubes.

“Cada partido fuera de casa es una sorpresa desagradable. Y hubo muchos esta temporada. Deseos de muerte, un muñeco ahorcado, muchos gritos criminales... Todo registrado”, señaló Vinícus en su cuenta oficial de ‘Instagram’, acompañado de un vídeo de varios sucesos que ha sufrido durante esta campaña, como antes del derbi, en Valladolid o en el Camp Nou.

El Real Madrid denunció este lunes ante la Fiscalía General del Estado los insultos racistas recibidos por su delantero brasileño Vinícius Junior en la derrota contra el Valencia (1-0) considerándolos un “delito de odio”. (Photo by Mateo Villalba/Quality Sport Images/Getty Images) - Foto: Getty Images

El extremo lamenta que “el discurso siempre recae en ‘casos aislados’, ‘un hincha’”. “No, no son casos aislados. Son episodios continuos repartidos por varias ciudades de España (e incluso en un programa de televisión)”, subrayó, recalcando que “la prueba” está en el vídeo que ha colgado.

“¿Cuántos de estos racistas tenían nombres y fotos expuestos en sitios web? Respondo para hacerlo más fácil: cero. Ninguno para contar una historia triste o hacer esas falsas disculpas públicas. ¿Qué falta para criminalizar a estas personas? ¿Y castigar deportivamente a los clubes? ¿Por qué los patrocinadores no cobran a LaLiga? ¿No se molestan las televisiones en retransmitir esta barbaridad todos los fines de semana?”, se pregunta.

A cada rodada fora de casa uma surpresa desagradável. E foram muitas nessa temporada. Desejos de morte, boneco enforcado, muitos gritos criminosos... Tudo registrado.



Mas o discurso sempre cai em “casos isolados”, “um torcedor”. Não, não são casos isolados. São episódios… pic.twitter.com/aSCMrt0CR8 — Vini Jr. (@vinijr) May 22, 2023

Vinícius afirmó que “el problema es muy grave” y que los comunicados “ya no funcionan”. “Tampoco el culparme para justificar actos delictivos. No es fútbol, es inhumano”, sentenció el futbolista del Real Madrid.

Posteriormente, el internacional volvió a usar las redes sociales para transmitir otro mensaje, esta vez con una foto del Cristo Redentor de Río de Janeiro y donde confesó su deseo de “inspirar y traer más luz” a lo que considera una “lucha”.

“Agradezco mucho toda la cadena de cariño y apoyo que he recibido en los últimos meses. Tanto en Brasil como en el mundo. Sé exactamente quién es quién. Contad conmigo porque los buenos son la mayoría y no me rendiré. Tengo un propósito en la vida y si tengo que sufrir más y más para que las generaciones futuras no pasen por situaciones similares, estoy listo y preparado”, añadió.

Vinicius Junior acusó gestos de racismo en el duelo ante Valencia por la liga española. - Foto: Getty Images

El mundo del fútbol se une por Vini

El apoyo a ‘Vini’ ha sido desde todas partes del mundo y no solo de futbolistas. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, condenó los ataques y pidió a la FIFA y LaLiga tomen “serias medidas” contra los responsables.

“Las ligas deben tomar medidas serias porque no podemos permitir que el fascismo se apodere y el racismo se apodere de los estadios de fútbol”, indicó el mandatario.

La Federación Brasileña de Fútbol (CBF) y su presidente también brindaron respaldo férrero a Vinícius Junior.

“No hay alegría donde hay racismo. Tienes todo nuestro cariño y el de todos los brasileños, @vinijr. No solo tú, sino todos los que han padecido y padecen esta enfermedad mundial que es el racismo. El color de la piel ya no puede molestar.”, indicaron en un trino firmado por Ednaldo Rodrigues - Presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

Ronaldo Nazario ‘El fenómeno’, emblemático jugador brasileño escribió: “Una vez más un episodio de racismo en @vinijr. Una vez más con @laliga. ¿Hasta cuándo? Mientras haya impunidad y complicidad, hay racismo. Es inadmisible que los árbitros, la Federación y autoridades también se queden sin acción y que los aficionados aplaudan de tamaño absurdo. Ya es suficiente. Vini cuenta conmigo en tu lucha, en nuestra lucha”, puntualizó en su cuenta de Instagram el exjugador campeón del mundo en 2022.

Futbolistas como Luka Modrić, Toni Kroos, Neymar, Kylian Mbappé, Paquetá y Río Ferdinand respondieron con términos de amistad y le demostraron su cariño incondicional.