Real Madrid denuncia ante la Fiscalía insultos racistas a Vinicius Junior

El Real Madrid denunció este lunes ante la Fiscalía General del Estado los insultos racistas recibidos por su delantero brasileño Vinícius Junior en la derrota contra el Valencia (1-0) considerándolos un “delito de odio”.

El Real Madrid “muestra su más enérgica repulsa” por lo ocurrido, que considera “un delito de odio, por lo que ha presentado la correspondiente denuncia ante la Fiscalía General del Estado, en concreto ante la Fiscalía contra los delitos de odio y discriminación, para que se investiguen los hechos y se depuren responsabilidades”.

“Estos hechos constituyen un ataque directo al modelo de convivencia de nuestro Estado social y democrático de derecho”, destacó el conjunto en un comunicado.

Añadió que “el artículo 124 de la Constitución española establece como funciones del Ministerio Fiscal promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad y de los derechos de los ciudadanos y del interés público”.

“Por tal motivo, y ante la gravedad de los hechos sucedidos, el Real Madrid ha acudido a la Fiscalía General del Estado, sin perjuicio de su personación como acusación particular en los procedimientos que se inicien”, puntualizó.

A lo largo del partido, el público del estadio de Mestalla insultó al jugador brasileño, pero persisten dudas sobre la naturaleza de los insultos.

Sobre el minuto 70 de juego, ‘Vini’ señaló a un aficionado, y seguidamente los jugadores acudieron a denunciar los hechos al árbitro.

Sobre el minuto 70 de juego, ‘Vini’ señaló a un aficionado, y seguidamente los jugadores acudieron a denunciar los hechos al árbitro. - Foto: REUTERS

Además de ese incidente, otro altercado entre el delantero brasileño y el jugador ‘che’ Hugo Duro derivó en la expulsión de Vinicius en el minuto 97, pero el árbitro decidió dejar sin sanción a Duro.

“El premio que ganan los racistas es mi expulsión. Eso no es fútbol. Es LaLiga”, reaccionó Vinicius en Instagram parafraseando un lema promocional del campeonato español.

Además de ese incidente, otro altercado entre el delantero brasileño y el jugador ‘che’ Hugo Duro derivó en la expulsión de Vinicius en el minuto 97, pero el árbitro decidió dejar sin sanción a Duro. (Photo by Francisco Macia/Quality Sport Images/Getty Images) - Foto: Getty Images

“No era la primera vez, ni la segunda, ni la tercera. El racismo es normal en LaLiga. La competición piensa que es normal, lo mismo la Federación y los rivales lo alientan. Lo siento mucho. El campeonato que una vez era de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano y Messi, hoy pertenece a los racistas”, escribió el jugador.

Añadió, “una hermosa nación, que me acogió y a la que amo, pero que accedió a exportar al mundo la imagen de un país racista. Lo siento por los españoles que no están de acuerdo, pero hoy, en Brasil, España es conocida como un país de racistas”.

Não foi a primeira vez, nem a segunda e nem a terceira. O racismo é o normal na La Liga. A competição acha normal, a Federação também e os adversários incentivam. Lamento muito. O campeonato que já foi de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano e Messi hoje é dos racistas. Uma nação… — Vini Jr. (@vinijr) May 21, 2023

“Y desafortunadamente, para todo lo que sucede cada semana, no tengo defensa. Estoy de acuerdo. Pero soy fuerte y llegaré hasta el final contra los racistas. Aunque sea lejos de aquí”, concluyó.

LaLiga, por su parte, reaccionó afirmando que “solicitó todas las imágenes disponibles para investigar lo sucedido”.

“Una vez concluida la investigación, en caso de detectar algún delito de odio, LaLiga procedería a tomar las acciones legales oportunas”, indicó la entidad presidida por Javier Tebas.

LaLiga, presidida por Javier Tebas reaccionó afirmando que “solicitó todas las imágenes disponibles para investigar lo sucedido”. (Photo By Gustavo Valiente/Europa Press via Getty Images) - Foto: Europa Press via Getty Images

Precisamente, a través de su cuenta en Twitter, le respondió directamente a Vinicius: “Ya que los que deberían no te explican qué es y qué puede hacer La Liga en los casos de racismo, hemos intentado explicártelo nosotros, pero no te has presentado a ninguna de las dos fechas acordadas que tú mismo solicitaste”.

“Antes de criticar e injuriar a La Liga, es necesario que te informes adecuadamente Vinicius. No te dejes manipular y asegúrate de entender bien las competencias de cada uno y el trabajo que venimos haciendo juntos”.

Ya que los que deberían no te explican qué es y qué puede hacer @LaLiga en los casos de racismo, hemos intentado explicártelo nosotros, pero no te has presentado a ninguna de las dos fechas acordadas que tú mismo solicitaste. Antes de criticar e injuriar a @LaLiga, es necesario… https://t.co/pLCIx1b6hS pic.twitter.com/eHvdd3vJcb — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) May 21, 2023

A esa respuesta, el jugador no se quedó callado y le respondió al dirigente deportivo: “Una vez más, en lugar de criticar a los racistas, el presidente de LaLiga aparece en las redes sociales para atacarme. Por más que hablas y finges no leer, la imagen de tu campeonato se estremece”.

“Mira las respuestas a tus publicaciones y llévate una sorpresa... Omitirte solo te hace igual a los racistas. No soy tu amigo para hablar de racismo. Quiero acciones y castigos. El hashtag no me mueve”.

Mais uma vez, em vez de criticar racistas, o presidente da LaLiga aparece nas redes sociais para me atacar.



Por mais que você fale e finja não ler, a imagem do seu campeonato está abalada. Veja as respostas do seus posts e tenha uma surpresa...



Omitir-se só faz com que você se… https://t.co/RGO9AZ24IA — Vini Jr. (@vinijr) May 21, 2023

“Acto aislado”

Por su parte, en un comunicado difundido después del partido, el Valencia CF afirmó “condenar públicamente cualquier tipo de insulto, ataque o descalificación en el fútbol” y lamentó “los hechos acontecidos durante el transcurso del partido de la Jornada 35 de LaLiga contra el Real Madrid”, aunque el club ‘che’ se refirió a un “episodio aislado”

“El Club está investigando lo acontecido y tomará las medidas más severas. Del mismo modo, el Valencia CF condena cualquier ofensa y pide el máximo respeto también hacia nuestra afición”, añadió el Valencia.

“LaLiga tiene un problema” con el racismo, dijo Ancelotti

“LaLiga tiene un problema” con el racismo, declaró el entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, al comentar los insultos que recibió el jugador brasileño.

“He hablado con él durante el partido, el ambiente era muy caliente, muy malo, le he pedido si quería continuar jugando. Ya el hecho de pensar que tengo que quitarlo porque el ambiente es racista, no me parece bien. Yo tengo que quitar a un jugador si no juega bien, pero para pensar de quitar un jugador para racismo, nunca me ha pasado”, afirmó Ancelotti.

"La Liga tiene un problema. No es una persona que le grita 'mono', es un estadio que insulta a un jugador por racismo". #LaCasadelFútbol #LaLiga pic.twitter.com/MkccCbT6jh — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) May 21, 2023

“Lo que ha pasado hoy ha pasado otras veces, pero así no. Es inaceptable. LaLiga española tiene un problema. Que no es Vinicius. Vinicius es la víctima. Hay un problema muy grave”, añadió.

Ancelotti escuchó cómo se proferían gritos de “mono”, pero un periodista le precisó en conferencia de prensa que los espectadores gritaban “tonto”.

Una explicación que no convenció al técnico italiano. “¿Por qué ha parado el partido el árbitro? ¿Por qué le decían tonto? No. Ha parado el partido porque ha abierto el protocolo de racismo. El árbitro ha parado el partido para abrir el protocolo de racismo. Hablad con el árbitro. Ha parado el partido por esto”.

* Con información de AFP