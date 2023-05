Carlo Ancelotti, confirmado para continuar como técnico del Real Madrid para la próxima temporada

Carlo Ancelotti, pese a la fuerte goleada que sufrió el Real Madrid el pasado jueves, hizo un anuncio oficial relacionado con su trabajo en el club español. El italiano reafirmó que seguirá en su posición como entrenador con el equipo para la próxima temporada, según una conversación que sostuvo con Florentino Pérez.

Carlo Ancelotti tras la derrota ante el Manchester City por Champions League. - Foto: Getty Images

De acuerdo con lo que informó ABC, el director técnico mantuvo una reunión el pasado viernes con el presidente del Real Madrid Club de Fútbol, donde tocaron el tema de su futuro y qué sucedería con el cargo que ocupa actualmente. En este diálogo, que se llevó a cabo en Valdebebas, se garantizó la continuidad del exfutbolista en el equipo.

“Sí, me ha garantizado mi continuidad. Tuvimos una reunión, donde manifestó su apoyo y cariño. ¿Brasil? Yo lo que quería es seguir aquí”, dijo el italiano, frente a la polémica por las decisiones que se tomaron en anteriores encuentros deportivos.

Estas palabras funcionaron a la perfección para derrumbar rumores y especulaciones que se dieron hace un tiempo, donde se afirmaba que, si no ganaba Liga o Champions, sería despedido de su cargo como técnico. De igual manera, ABC reseñó la reflexión que hizo Ancelotti, centrándose en los esfuerzos y avances hasta el final: “Mantenemos la ilusión de seguir adelante y hacer las cosas bien. Se podía hacer mejor temporada, pero ha sido buena. Claro que no estamos satisfechos por la Liga, pero hemos peleado hasta el final en las otras competiciones, y ganado tres”.

Carlo Ancelotti le habría cerrado la puerta a ser el seleccionador de Brasil, ligándose a sus deseos de avanzar con el equipo español.

En cuanto a su futuro y al interés de la Confederación Brasileña de Fútbol por contratarle como próximo seleccionador de la Canarinha, Ancelotti insistió en el mismo mensaje que en los últimos meses: “Creo que todo el mundo sabe muy bien cuál es mi situación, tengo contrato hasta el 30 de junio del 2024, y yo quiero acabar mi contrato”.

Tres días después de la goleada 4-0 encajada contra el Manchester City que significó la eliminación en semifinales de Champions, el entrenador italiano del Real Madrid, Carlo Ancelotti, salió en defensa de uno de los señalados en el Etihad Stadium, el francés Karim Benzema.

“Dudar de Karim Benzema no tiene sentido, puede pasar un partido malo, puede pasar, pero no ha sido el único. Karim sigue siendo un jugador muy importante, una leyenda de este club, esto es. Si no acierta en un partido, no pasa nada. El miércoles, no ha acertado el equipo, no solo Karim”, declaró Ancelotti este sábado en la conferencia de prensa previa al partido liguero contra el Valencia.

Karim Benzema marcó triplete en la remontada de Real Madrid ante Barcelona por Copa del Rey. - Foto: AFP

“El último partido ha sido, muy malo, estamos todos dolidos, por esto, la temporada por lo momento ha sido una buena temporada, y las últimas temporadas han sido inolvidables”, añadió el técnico haciendo ya balance de la temporada a cuatro jornadas para el final del campeonato español, ganado ya por el Barcelona.

“No estamos satisfechos por la Liga, pero por las otras estamos satisfechos, hemos ganado la Copa y hemos luchado en Champions hasta el último momento”, reivindicó ‘Caletto’.

Sobre lo que prepara el club de cara a la próxima temporada, Ancelotti explicó: “Para hablar de lo que va a pasar la próxima temporada, tenemos que esperar un poco, no es el momento, lo estamos hablando con el club, pero por el momento, tenemos que hacer una evaluación de lo que ha pasado en el partido del miércoles, esta temporada, y en estas dos temporadas. Lo estamos hablando, pero aquí no es el sitio para decir lo que estamos hablando. Estamos solo evaluando las cosas”.