Cruzeiro vs Boca Juniors: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 del grupo D de la Copa Libertadores

El cotejo entre Cruzeiro y Boca Juniors, por la fecha 3 del grupo D de la Copa Libertadores, se jugará el próximo martes 28 de abril, a partir de las 19:30 horas, en el Mineirão.

Así llegan Cruzeiro y Boca Juniors

En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

Últimos resultados de Cruzeiro en partidos de la Copa Libertadores

Cruzeiro quiere recuperar tras sufrir una derrota contra U. Católica por un resultado de 1 a 2.

Últimos resultados de Boca Juniors en partidos de la Copa Libertadores

Boca Juniors llega con ventaja tras derrotar a Barcelona con un marcador 3 a 0.

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 1 triunfo y el visitante tiene 3 victorias. Terminaron igualados 1 partido. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 4 de octubre, en Cuartos de Final del torneo Copa Libertadores 2018, y no se sacaron ventaja: igualaron 1 a 1.

El Xeneize tiene el liderato del Grupo D con 6 unidades y 5 goles, mientras que Cruzeiro quiere dar pelea y repuntar en el torneo. Ocupa el tercer lugar y sumó 3 unidades, con 2 tantos.

Próximos partidos de Cruzeiro en CONMEBOL - Copa Libertadores 2026

Grupo D - Fecha 4: vs U. Católica: 6 de mayo - 21:00 horas

Grupo D - Fecha 5: vs Boca Juniors: 19 de mayo - 19:30 horas

Grupo D - Fecha 6: vs Barcelona: 28 de mayo - 19:30 horas

Próximos partidos de Boca Juniors en CONMEBOL - Copa Libertadores 2026

Grupo D - Fecha 4: vs Barcelona: 5 de mayo - 19:00 horas

Grupo D - Fecha 5: vs Cruzeiro: 19 de mayo - 19:30 horas

Grupo D - Fecha 6: vs U. Católica: 28 de mayo - 19:30 horas

Horario Cruzeiro y Boca Juniors, según país