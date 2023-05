¿Fin a su ciclo? Carlo Ancelotti rompe el silencio y habla sobre su futuro tras la eliminación ante el Manchester City

Este miércoles 17 de mayo, el Real Madrid, el poderoso equipo que hasta la fecha había sido imbatible en la Champions League, fue aplastado de manera contundente por el Manchester City de Pep Guardiola.

Con un 4-0 fulminante, los citizens tomaron revancha después de un año y se hicieron con el boleto a la gran final del certamen continental. Los goles del encuentro fueron obra de Bernardo Silva, en dos ocasiones, Julián Álvarez y Eder Militão, en contra.

Manchester City FC v Real Madrid: Semi-Final Second Leg - UEFA Champions League - Foto: Manchester City FC via Getty Ima

Para el Real Madrid, esta temporada no fue de muchos éxitos como en ocasiones anteriores. A la Champions se sumó la derrota en la liga española ante Barcelona, equipo que se coronó campeón con varias fechas por jugarse.

Los únicos logros del equipo merengue en esta campaña fueron el Mundial de Clubes y la Copa del Rey.

Jack Grealish disputa un balón con Dani Carvajal en la semifinal entre Manchester City y Real Madrid - Foto: REUTERS

Bajo este panorama, las dudas sobre la continuidad del técnico Carlo Ancelotti empezaron a ahondar. Basta con recordar que durante esta temporada, el futuro del italiano se convirtió en una incertidumbre al conocerse que selecciones como la de Brasil lo buscaban para encaminar un nuevo proyecto.

Ancelotti responde

Con las dudas en el aire, este miércoles, el propio entrenador salió a hablar sobre su panorama, asegurando que “nadie” en el club ‘merengue’ duda de su capacidad y que el presidente, Florentino Pérez, ha sido muy claro con respecto a esto.

“Nadie duda (de mí), porque el presidente ha sido claro hace quince días”, dijo en rueda de prensa. En su momento, Pérez confirmó que Ancelotti “tiene contrato y se encuentra muy feliz en el club”

Pero, ante la insistencia de los periodistas, Ancelotti, que cumplirá 64 años el 10 de junio, el día de la final de Champions en Estambul, cortó por lo sano en primavera.

“Lo que haré en el futuro no lo voy a saber. Por última vez digo que mi contrato caduca en 2024 y la idea es llegar al fin de mi contrato. Si después el Real Madrid está contento conmigo, firmo hasta 2034″, dijo el italiano con un toque de humor.

“La realidad es que el equipo nacional de Brasil me quiere, esto me encanta, y me hace mucha ilusión. Después, hay que respetar el contrato, un contrato que quiero cumplir”, insistió Ancelotti.

Carlo Ancelotti le dio el 'ok' a la llegada de Bellingham. - Foto: REUTERS

La temporada 2023-24 en su mirada

La decisión de Ancelotti puede entenderse mirando a las perspectivas que dibuja la temporada 2023-2024 para el Real Madrid.

Para empezar, el equipo jugará por fin en un estadio renovado: el Santiago Bernabéu, en obras desde principios de la pandemia, debería revestirse de su nueva piel metálica en diciembre de 2023, fecha prevista para su inauguración.

Después, el equipo seguirá mejorando su plantilla: Ancelotti confirmó el fichaje del lateral izquierdo Fran García (Rayo Vallecano) y debería ver volver al centrocampista Brahim Díaz, cedido al AC Milan.

Y el Real Madrid sigue trabajando con miras a Jude Bellingham: el prodigio inglés del Borussia Dortmund ha dado el ‘sí’ al Real Madrid, según la prensa, pero los dos clubes tienen que ponerse de acuerdo ahora sobre el monto de la cláusula de rescisión, que debería superar los 100 millones de euros (108 millones de dólares).

Con estos argumentos, parece normal que Ancelotti, primer entrenador en clasificarse para las semifinales de la Champions en cuatro décadas diferentes (1990-2020), quiera seguir.

Ancelotti tendrá todo a su disposición para ir a buscar una quinta corona en Champions... y alcanzar los once trofeos de Zinedine Zidane, segundo entrenador con más títulos del Real Madrid, por detrás de Miguel Muñoz (14).