UCV vs Rosario Central: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 del grupo H de la Copa Libertadores

UCV recibirá a Rosario Central, en el marco de la fecha 3 del grupo H de la Copa Libertadores, el próximo martes 28 de abril a partir de las 19:00 horas, en el Coloso de Los Chaguaramos.

Así llegan UCV y Rosario Central

Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de UCV en partidos de la Copa Libertadores

UCV sufrió un duro golpe al caer 1 a 3 en la ultima jornada ante Independiente del Valle.

Últimos resultados de Rosario Central en partidos de la Copa Libertadores

Rosario Central viene de derrotar a Libertad con un marcador 1 a 0.

Aunque con objetivos distintos, para ambos es importante llevarse la mayor cantidad de puntos de este partido. El Canalla se encuentra en posición de segunda línea y buscará perseguir el liderazgo del grupo. UCV tiene que recuperar terreno: se ubica en el tercer puesto y tiene 3 puntos.

Próximos partidos de UCV en CONMEBOL - Copa Libertadores 2026

Grupo H - Fecha 4: vs Independiente del Valle: 5 de mayo - 19:00 horas

Grupo H - Fecha 5: vs Rosario Central: 19 de mayo - 17:00 horas

Grupo H - Fecha 6: vs Libertad: 27 de mayo - 17:00 horas

Próximos partidos de Rosario Central en CONMEBOL - Copa Libertadores 2026

Grupo H - Fecha 4: vs Libertad: 5 de mayo - 17:00 horas

Grupo H - Fecha 5: vs UCV: 19 de mayo - 17:00 horas

Grupo H - Fecha 6: vs Independiente del Valle: 27 de mayo - 17:00 horas

Horario UCV y Rosario Central, según país