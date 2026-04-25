Tolima vs Coquimbo Unido: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 del grupo B de la Copa Libertadores

Coquimbo Unido y Tolima se enfrentarán en el estadio Manuel Murillo Toro el próximo martes 28 de abril desde las 21:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 3 del grupo B de la Copa Libertadores.

Así llegan Tolima y Coquimbo Unido

Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.

Últimos resultados de Tolima en partidos de la Copa Libertadores

Tolima viene de caer por 1 a 3 frente a Nacional.

Últimos resultados de Coquimbo Unido en partidos de la Copa Libertadores

Coquimbo Unido viene de un triunfo 2 a 0 frente a Universitario.

La necesidad de ambos elencos de sumar es una de las claves de este encuentro. Coquimbo U. es escolta del puntero del grupo con 4 unidades. El Vinotinto y Oro debe ganar para no alejarse de los primeros puestos al ocupar el tercer lugar y contar con 1 punto.

Próximos partidos de Tolima en CONMEBOL - Copa Libertadores 2026

Grupo B - Fecha 4: vs Nacional: 6 de mayo - 21:00 horas

Grupo B - Fecha 5: vs Coquimbo Unido: 19 de mayo - 17:00 horas

Grupo B - Fecha 6: vs Universitario: 26 de mayo - 19:30 horas

Próximos partidos de Coquimbo Unido en CONMEBOL - Copa Libertadores 2026

Grupo B - Fecha 4: vs Universitario: 7 de mayo - 19:00 horas

Grupo B - Fecha 5: vs Tolima: 19 de mayo - 17:00 horas

Grupo B - Fecha 6: vs Nacional: 26 de mayo - 19:30 horas

Horario Tolima y Coquimbo Unido, según país