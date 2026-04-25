Deportivo Recoleta vs Deportivo Cuenca: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 del grupo D de la Copa Sudamericana

Deportivo Cuenca y Deportivo Recoleta se enfrentarán en el estadio Río Parapití el próximo martes 28 de abril desde las 19:30 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 3 del grupo D de la Copa Sudamericana.

Así llegan Deportivo Recoleta y Deportivo Cuenca

Ambos deben ajustar su juego para conseguir una victoria en esta nueva fecha del campeonato. Los visitantes entran al partido tras una derrota como local en su último encuentro. Por su parte, el anfitrión de esta jornada consiguió apenas un punto con el empate a 1 en el partido anterior.

Últimos resultados de Deportivo Recoleta en partidos de la Copa Sudamericana

Deportivo Recoleta igualó 1-1 frente a Santos.

Últimos resultados de Deportivo Cuenca en partidos de la Copa Sudamericana

Deportivo Cuenca perdió ante San Lorenzo por 0 a 2.

La necesidad de ambos elencos de sumar es una de las claves de este encuentro. D. Cuenca es escolta del puntero del grupo con 3 unidades. D. Recoleta debe ganar para no alejarse de los primeros puestos al ocupar el tercer lugar y contar con 2 puntos.

Próximos partidos de Deportivo Recoleta en CONMEBOL - Copa Sudamericana 2026

Grupo D - Fecha 4: vs Santos: 5 de mayo - 19:30 horas

Grupo D - Fecha 5: vs Deportivo Cuenca: 19 de mayo - 21:00 horas

Grupo D - Fecha 6: vs San Lorenzo: 26 de mayo - 19:30 horas

Próximos partidos de Deportivo Cuenca en CONMEBOL - Copa Sudamericana 2026

Grupo D - Fecha 4: vs San Lorenzo: 5 de mayo - 19:00 horas

Grupo D - Fecha 5: vs Deportivo Recoleta: 19 de mayo - 21:00 horas

Grupo D - Fecha 6: vs Santos: 26 de mayo - 19:30 horas

Horario Deportivo Recoleta y Deportivo Cuenca, según país