¿Y Colombia? la razón por la que el país no fue incluido como sede para el Mundial del 2030

Sin embargo, meses atrás, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol Ramón Jesurún atribuyó otras razones para que Colombia esté lejos de organizar un Mundial de mayores: “ Si hubo un error histórico, no del fútbol, sino del país, fue haber desechado el Mundial del 86 y en la Fifa aún no nos lo perdonan. Dicen que tenemos el honor de ser el único país que ha despreciado un Mundial de fútbol y nosotros dizque para hacer escuelas y hospitales. Qué error histórico el que cometimos de declinar un Mundial de fútbol cuando las exigencias en esa época eran mínimas; hoy son terribles”, afirmó en entrevista con el diario AS .

Así se anunció la noticia

“Un Mundial de 100 años no podría, no debía, no recordar y no estar a la altura de la circunstancia. Y así lo entendió el pleno del Consejo de la Fifa. Quiero agradecer al presidente Infantino (Fifa), quiero agradecer al presidente de la Uefa, quiero agradecer a mi colega presidente de la Confederación Africana y en su conjunto a todo el consejo de Fifa que hizo posible, y que el fútbol hace posible, en unir tres continentes para celebrar un centenario de la fiesta y del deporte más lindo que tiene el mundo. Que es patrimonio de todos. El fútbol unió tres continentes, el fútbol une seis países. Un hecho histórico”, dijo posteriormente en rueda de prensa.