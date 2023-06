“Yo no pongo ni saco jugadores”: médico de Junior rectifica y destapa verdadero estado físico de Carlos Bacca

“Carlos tiene una lesión irreversible en su rodilla derecha”, dijo Luis Javier Fernández, doctor que hace parte del staff del Junior de Barranquilla. El problema del ariete de 36 años es de cartílagos, según conoció esta casa periodística.

De inmediato, la polémica se armó y siguió ´calentando´ el ambiente en el equipo de Curramba, que no ha sido el mejor con la salida de Sebastián Viera, ídolo de esa institución, además del escándalo de Luis ‘el Chino’ Sandoval.

La mañana de este viernes 16 de junio, según informó El Heraldo, el galeno que asumió la dirección del departamento médico de Junior el año pasado “presentó renuncia a su cargo después de las escandalosas declaraciones que entregó sobre Carlos Bacca. Sin embargo, Antonio Char, accionista del club, no se la aceptó”, contaron en el medio en mención.

SEMANA se comunicó con el profesional en medicina que aseguró que efectvamente continúa trabajando en el equipo que dirige ‘Bolillo’ Gómez.

“Estaré al tanto de los jugadores a través de la información de fisioterapeutas, psicólogos y médicos. Cada ocho días llego y atiendo los casos que se requieran y tengo connotación en el estímulo de entrenamiento. Antonio me dijo que continuara”, comunicó.

Dejó claro que ni él quiere sacar a Bacca ni lo mandaron a dar esas declaraciones.

“No le hago mandados a nadie. Creo que es un jugador que tiene una condición para pensar. Una condición que lo limita. No desconocemos que aporte como líder y demás, tiene muchas más cualidades y haremos lo posible por que participe del juego que el DT decida”, sentenció en SEMANA.

“Yo no pongo ni saco jugadores. El mensaje no era que lo vamos a sacar, sino que tendremos un manejo especial”, contó Luis Javier Suárez, aclarando las declaraciones que generaron discordia.

Fue vehemente en decir que tiene vocación ética y aceptó que debió enterar a los dos médicos que trabajan con él antes de hablar con la prensa.

“Ellos se sorprendieron cuando yo dije que Bacca me preocupaba y que yo consideraba hablar con don Fuad y don Hernán. Porque ellos lo ven bien en el entrenamiento. Debí considerarles antes”, reconoció.

A SEMANA le confesó que tiene una conversación pendiente con Carlos Bacca para aclarar la situación y dejar en los mejores términos la relación.

“Tengo una conversación pendiente con Bacca, quiero hacerlo personal y directamente”, señaló.

¿Qué dice ‘Bolillo’?

El técnico ‘Bolillo’ Gómez ha sido blanco de críticas por parte de los hinchas por la salida del ídolo Sebastián Viera y el futuro del delantero Carlos Bacca.

“Con Bacca estamos en conversaciones. Él tiene unas dificultades deportivas, lo de él no es claro. Se habla de lesión y de cosas que estamos tratando de clarificar. Yo tengo un cariño por Bacca, yo lo llevé a la Selección, pero hay que analizar mucho ese tema”, dijo en rueda de prensa sobre el futuro del ariete.

Defendiéndose de las críticas que hay en su contra por tocar a las ‘vacas sagradas’ del club, aseguró: “Yo no se las monto a los referentes, esto es de resultados, es de rendimientos, son ciclos cumplidos. Si yo pensara en los ídolos, yo quisiera tener al Pibe (Valderrama) y Víctor Pacheco, pero también se fueron”.

Sin tapujos, hizo mención a los anteriores técnicos, incapaces de hacer los cambios que ahora ha hecho. “La gente habla mal de mí porque me ha tocado hacer cosas que no pudieron, pero querían hacer, los técnicos que estuvieron antes. Me tocó a mí. Y yo también tendré que irme en algún momento. Nadie es eterno en el mundo”, dijo.