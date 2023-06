A Bolillo Gómez no le temblaría la mano para despachar a otro ídolo del Junior: “tiene dificultades”

Junior de Barranquilla ha tenido meses muy movidos durante el último tiempo. Hacia el cierre del campeonato que aún no termina para quienes clasificaron, el cuadro barranquillero tuvo inmersos a cinco jugadores en casos de indisciplina, lo que le costó a uno ser retirado de inmediato del club.

Posteriormente, quedaron a un punto de llegar a las finales y desde ahí empezó un trabajo de la directiva para mejorar la nómina rumbo al siguiente semestre. Entre esos cambios radicales que hizo Bolillo Gómez junto a los directivos del club, en las últimas semanas se conoció del final del vínculo del referente, Sebastián Viera.

La noticia cayó por sorpresa a los aficionados y compañeros, pues se consideraba al uruguayo uno de los intocables del club. Tras esto, todo parece indicar que a Gómez no le pesaría la mano para dejar por fuera del equipo a otro jugador, en este caso el condenado sería Carlos Bacca.

Carlos Bacca no ha sido constante en su rendimiento durante el último tiempo. - Foto: Dimayor

“Con Bacca estamos en conversaciones. Él tiene unas dificultades deportivas, lo de él no es claro. Se habla de lesión y de cosas que estamos tratando de clarificar. Yo tengo un cariño por Bacca, yo lo llevé a la Selección, pero hay que analizar mucho ese tema”, dijo en las últimas horas.

Defendiéndose de las críticas que hay en su contra por tocar a las ‘vacas sagradas’ del club, aseguró: “Yo no se las montó a los referentes, esto es de resultados, es de rendimientos, son ciclos cumplidos. Si yo pensara en los ídolos yo quisiera tener al Pibe (Valderrama) y Víctor Pacheco, pero también se fueron”.

Sin tapujos, hizo mención a los anteriores técnicos, incapaces de hacer los cambios que ahora ha hecho. ”La gente habla mal de mí, porque me ha tocado hacer cosas que no pudieron, pero querían hacer, los técnicos que estuvieron antes. Me tocó a mí. Y yo también tendré que irme en algún momento. Nadie es eterno en el mundo”, dijo.

'Bolillo' Gómez llegó y ha realizado cambios impensados en el Junior. - Foto: Dimayor

“Se veía venir”

“La salida de Sebastián Viera es una situación no solo del técnico, hubo muchas reuniones buscando decisiones. A mí me parece que si Sebastián no estaba jugando, entonces su salida se veía venir, porque inclusive él ya se sentía un poco cansado. Tomamos la decisión de que no es bueno tenerlo en el banco, porque yo no lo veo cómodo”, explicó por el tema del uruguayo.

Sebastián Viera se despidió de los aficionados de Junior con lágrimas. - Foto: Captura de pantalla Toque Sports.

Buscando no sumar más a la polémica, sentenció: “Viera le dio mucho a Junior, entonces no merece terminar su carrera en un banco, no era cómodo para él ni para nosotros. Llegamos a la conclusión de que se le iba a informar que no iba a ser tenido en cuenta, que había cumplido un ciclo. Es cuestión de ciclos cumplidos”.

“A Viera le dije en el torneo anterior que mi titular era Jefferson Martínez. Él estuvo en el banco unos partidos y después se fueron de vacaciones. Tuvimos reuniones con directivos, llegamos al ‘caso de Viera’, se habló de que Sebastián había cumplido un ciclo”, agregó.

Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez y un mensaje para los que no comparten la salida de Sebastián Viera 🇺🇾. pic.twitter.com/3xSFmKKdZH — Deportes El Heraldo (@DeportesEH) June 3, 2023

Por otra parte, contó cómo fue que se le dijo adiós al golero: “En esa reunión don Fuad (Char) dijo que él se encargaba de decírselo, yo le dije que si quiere yo lo acompañaba, pero él me dijo que no, que él lo hacía, y lo entiendo, porque fue una relación grande de 12 años juntos. Entonces no tuve la oportunidad de hablar con Viera”.

“No es que no quise decírselo a la cara, porque yo no le tengo miedo a nadie, pero el dueño del equipo quería hacerlo y eso es un honor, porque casi nunca pasa algo así en ningún club del país, eso es un honor”, cerró demostrando su carácter.