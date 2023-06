‘Bolillo’ Gómez rompe el silencio y reveló las razones por las que Sebastián Viera se fue del Junior

Tras varios días de incertidumbre, este jueves Junior de Barranquilla y Sebastián Viera llegaron a un acuerdo mutuo para terminar su relación que duró 12 años. Por medio de un comunicado oficial, el club de la Costa Atlántica informó a su afición la rescisión del contrato y de paso, agradeció todo lo entregado en estos años.

“Siete títulos en diferentes competencias (3 Ligas, 2 Superligas y 2 Copas), 638 partidos jugados, 13 goles anotados (11 en Liga, 1 en CONMEBOL Libertadores, 1 en CONMEBOL Sudamericana), rendimiento superlativo en defensa de su arco, son los extraordinarios registros de Sebastián Viera en Junior desde 2011″, inicia diciendo la misiva.

Luego, se agrega la terminación del contrato: “De común acuerdo, las partes han decidido terminar anticipadamente el vínculo contractual que tenía vencimiento en diciembre de 2023. Compartimos con medios y afición nuestra gratitud a Sebastián por todos estos años de trabajo por Junior”.

“Al escribir páginas de gloria en la historia rojiblanca, ya ocupa un lugar de privilegio que seguramente servirá de inspiración a nuevas generaciones junioristas”, se añade.

Por último, el club anunció que se está preparando un evento masivo para despedir a uno de los jugadores más laureados en toda su historia.

Comunicado oficial de Junior anunciando la salida de Sebastián Viera. - Foto: Prensa Junior FC

Bajo este panorama, las dudas sobre la salida de Viera empezaron a surgir, pues fuentes cercanas al club aseguraron que tras conocerse la decisión de no contar con su experiencia en el segundo torneo, el golero se mostró sorprendido.

Vale la pena recordar que Viera tenía contrato con Junior hasta finales de 2023, lo que se preveía que firmara su salida para esa época.

Sebastián Viera, portero del Junior. - Foto: Dimayor / El País

Bajo este panorama, el primero en ser consultado fue el técnico ‘Bolillo’ Gómez, quien en su momento tomó la decisión de no contar con el jugador.

En una escueta charla con El Heraldo, el experimentado entrenador aseguró que esta decisión no fue por su cuenta, dando a entender que la directiva también tuvo que ver.

“En Junior no es una decisión de solo una persona, en Junior tomamos las decisiones en consenso. No es que yo traiga o saque a un jugador”, dijo en charla con este medio.

“Yo no hablo todavía hasta que no esté del todo claro. Yo no estoy hablando. No hablo nada hasta que tenga todo claro”, añadió.

El 'Bolillo' reconoció la superioridad de Once Caldas - Foto: Youtube Dimayor (0:34): Rueda de prensa de Junior tras su partido ante Once Caldas

¿Cuál será su destino?

Tras su salida del club barranquillero, el futuro de Sebastián Viera empieza a ser una incógnita de cara a lo que viene. Ante esto, los rumores han empezado a surgir por medio de una enigmática foto que dio pistas de lo que podría pasar con la carrera del uruguayo.

La imagen se publicó en el medio Impacto news donde aparece el golero charrúa acompañado de varias personas, dos que llamaron especialmente la atención: Maruan David Issa, nuevo presidente de Atlético Huila, y Michel Deller, el empresario que adquirió al club colombiano, y es que el genio detrás de Independiente del Valle de Ecuador.

Lo que se ha sabido es que Viera estuvo de vacaciones por suelo ecuatoriano, lugar donde se reunió con estas personas. ¿Será su próximo destino? La incertidumbre sigue en el aire y por lo pronto, aún no se sabe.

Por otro lado, el periodista Juan Salvador Barcenas, contó que el primer club interesado en contar con Viera es el América Cali, club que no ha encontrado un bastión en el arco desde la salida de Joel Graterol.