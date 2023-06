Jersson González lo paga caro: Dimayor le aplicó dura sanción por protestar contra el arbitraje en el Torneo Betplay

El pasado 19 de mayo, un enorme revuelo se generó en el fútbol colombiano, que ha estado durante todo el primer semestre en el blanco de críticas por cuenta de las actuaciones arbitrales. En aquella oportunidad, el torneo de ascenso se vio empañado por una decisión que se convirtió en un escándalo monumental.

Tras un ataque de Llaneros, que terminó con un remate dentro del área, el colegiado decidió sancionar el punto de penal por una aparente mano de un jugador rival.

Aunque en el torneo de segunda división no hay VAR, el juez decidió trasladarse a la zona de emergentes, donde recibió una llamada ‘sospechosa’ que le hizo cambiar de decisión y revertir el penal. Si bien el penal estaba mal cobrado, pues no fue mano, el escándalo se dio por la determinación del árbitro, pues no se puede apoyar de ninguna ayuda si no hay VAR.

Polémica arbitral en el duelo entre Quindío y Llaneros - Foto: Captura de pantalla Win Sports +

Tras la polémica en este duelo, el técnico Jersson González estalló en furia en contra de la actuación del colegiado. El caleño aseguró que el arbitraje en Colombia fue una cosa espectacular. Fue por televisión, ¿no? Ya ni la televisión les da miedo. Un fuera de lugar impresionante, creo que sí, la televisión no miente. ¿Pero la del línea apoyándose en un teléfono celular? Esa nunca la había visto. Cada vez vamos más de pa’atrás”.

Además de ello, González mostró temple para hablar de estas grandes polémicas, a pesar que en los últimos días a otros de sus colegas los han sancionado por criticar las decisiones de los colegiados.

“No, que es que Jersson tiene que salir a decir las cosas bien, que tiene que dar ejemplo, que es el técnico. Estoy diciendo las cosas y creo que no soy grosero, me estoy defendiendo de algo que pasó. Toda la televisión colombiana la vio. Todo el mundo me ha escrito que esto fue un atraco. Le dañan un juego espectacular a estos muchachos”, agregó.

La tristeza invadió a González en lo que respecta al arbitraje en Colombia, “Yo ya no sé qué más decir, tengo tristeza, tengo desilusión del arbitraje colombiano. No creo que me vayan ahora a suspender, pues, porque estoy diciendo una cosa que es totalmente cierta. Me invade la tristeza por todas estas cosas que están pasando. Y se los dije, creo que está grabado, a mí no me preocupan los rivales, me preocupa el arbitraje colombiano. Si en la A, con VAR, tienen esos horrores, imagínese a nosotros que estamos en la B”, dijo.

Jersson González criticó fuertemente el arbitraje colombiano. - Foto: Captura Pantalla Dimayor

Dimayor tomó medidas

Mediante un comunicado emitido este jueves, 1 de junio, el club de Llaneros anunció que su técnico fue sancionado por el máximo ente tras las declaraciones.

El entrenador estará por fuera de las canchas por dos semanas, además de una multa de más de doce millones de pesos por lo que dijo en rueda de prensa sobre los árbitros de ese partido.

Hemos sido notificados mediante resolución 040 de 2023, por hechos ocurridos en el partido vs. Deportes Quindío, correspondiente a la fecha 1 de los cuadrangulares finales del Torneo de Ascenso BetPlay; de la suspensión por 2 semana y 3 días, y una multa de $12.760.000 a nuestro DT, Jersson González”, informó el club.

Desde el club de Villavicencio aseguraron que no apelarán la decisión respetarán. “En Llaneros Fútbol Club somos respetuosos de los procesos instaurados por la División Mayor del Fútbol Colombiano - Dimayor. Seguiremos actuando en derecho”.