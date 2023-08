“Yo soy como de arrebatos”: ‘Bolillo’ Gómez se lava las manos y preocupa a la directiva de Junior

Junior sumó su primer punto en el semestre, luego de empatar 1-1 con Atlético Bucaramanga en la fecha 3 de la Liga Betplay 2023-II, duelo que se disputó en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

En un primer tiempo destacado, donde los volantes Homer Martínez y Luis ‘Cariaco’ González eran las figuras, el conjunto tiburón se adelantó a los 15′ por intermedio de Martínez. Sin embargo, Emanuel Zaguert decretó la igualdad definitiva a los 21 minutos.

🎶 Oooooooh, Bolillo ya se va, ya se va, ya se va, Bolillo ya se va 🎶. pic.twitter.com/Ki6rtYZvdR — Romario Quintero R (@RomarioQR) August 1, 2023

La defensa del ‘Bolillo’ Gómez

Ante las críticas y, sobre todo, por los rumores que lo ponen fuera de Junior, el entrenador se defendió en la rueda de prensa, destacando el papel en el gramado barranquillero.

“El primer tiempo el equipo jugó bien, hizo lo que queríamos en el trabajo. En el segundo nos reduce mucho Bucaramanga. Hay cosas que te aumentan la autoestima y otras que te la quitan. En los primeros minutos del segundo tiempo hubo opciones claras. En el primer tiempo hubo un gol que le anularon a Junior que no sé si a otro se lo quitan. Se demoraron media hora para quitarlo. Hay cosas que el equipo siente, como no ganar cuando hace todo para hacerlo. Fue difícil también porque los once jugadores del Bucaramanga se metieron a defenderse”, explicó.

Junior y Atlético Bucaramanga empataron 1-1 en Barranquilla. | Foto: Dimayor

Y fue enfático en apuntar que “el no ganar le está costando a Junior y se va perdiendo la alegría con la que entrena, ese análisis lo hicimos ahorita y todo se resume en no ganar. El equipo jugó bien, pero no ganó”.

#Junior "Yo soy como de arrebatos. Yo tengo mucho cariño por Don Fuad (Char) y por el Junior, pero no soy una persona de aguantar mucho": Hernán Darío 'Bolillo' Gómez.https://t.co/Tq34qnio0U pic.twitter.com/VYk1cTOjLA — Nuestros Deportes (@nuestrosdporte2) August 1, 2023

Equipo en construcción

Uno de los aspectos que defendió el ‘Bolillo’ Gómez es que necesitan tiempo para seguir construyendo, asegurando que uno de sus colaboradores, Luis Grau, le indicó que necesitaban llegar a la quinta fecha para que el equipo haga lo que esperan.

Vladimir Hernández, futbolista de Junior. | Foto: Dimayor

“Repetir otra vez para que me gocen es muy bravo. El equipo está en construcción. Vinieron jugadores nuevos, están jugando, encontramos un buen juego. He cambiado bastante en los partidos, buscando sociedades, buscando equipos. El equipo lo tiene frenado por no ganar. Tiene opción Carlos, Vladimir, Didier para salir del bache, pero no entraron. El equipo está triste porque no se le da el resultado. Hay que salir del bache, hay que ganar, así sea como sea, ganar un juego”, dijo.

Nuevos refuerzos para Junior

Y ya por último, el ‘Bolillo’ destacó la llegada de refuerzos. “Don Fuad Char me dijo ¿qué jugadores quieres? No se puede traer mucha gente, no sé si los arregló. Déiber Caicedo y José Enamorado están”, reveló.

El que no se podrá sumar al plantel del equipo rojiblanco es el delantero Damir Ceter, quien no pasó los exámenes médicos, según informó El Heraldo.