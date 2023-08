Junior de Barranquilla decepcionó a su hinchada una vez más: ante Bucaramanga tampoco ganó

Para esta ocasión -por fortuna- no fue derrota, pero sí un empate bastante amargo que deja nuevamente expuesto al equipo ante las críticas junto a su entrenador, quien parece no tener para nada asegurada su continuidad en el equipo. Al final, un 1-1 que pudo haber sido derrota si en el último suspiro un balón del visitante no pega en el palo y sale.