Vuelve la indisciplina a Junior: ‘Bolillo’ Gómez castiga a jugador por ‘dar papaya’

Castigo por indisciplina

Vélez comenzó el semestre como titular por la baja de Didier Moreno por sanción. No obstante, vio la roja a los 55 minutos por una fuerte falta sobre el volante de Águilas, Guillermo Celis, y desde entonces no ha sido tenido en cuenta.

La que sí es una novedad para Junior es el llamado del volante creativo Luis ‘Cariaco’ González, quien estaba esperando la documentación para ser inscrito como colombiano y no como extranjero. No obstante, ante la necesidad de encontrar variantes, Gómez decidió incluirlo.

Juanfer Quintero se va para Argentina

En entrevista con SEMANA, el volante explicó el motivo por el que se fue de Junior: “Duré aproximadamente seis meses, jugué ocho partidos. Lamentablemente, casi tengo una fractura, no pude seguir haciendo lo que venía haciendo. En lo personal venía bien, pero el equipo no estaba muy bien y surgió una situación particular en medio de la pretemporada. Todos saben lo que pasó con mi situación, creo que se agrandó un poco más. Pienso que viví una situación muy difícil, porque quería aclarar que la gente de Barranquilla no tiene absolutamente nada que ver con esto. Cuando fui me recibieron con mucho amor, fui por eso, porque vi el cariño de la gente, porque en 11 años que llevo en la Selección he recibido ese cariño incondicional. Yo, como Juan Fernando Quintero, quería jugar en el Junior y lo hablaba con muchos amigos desde muy niño”.