Egan Bernal y Nairo Quintana no se quedan callados: revelaron serio problema en la interna del ciclismo

En un mundo dominado por nombres como el de Tadej Pogačar, Remco Evenepoel y Jonas Vingegaard, los ciclistas colombianos han tenido que trabajar el doble para conseguir resultados positivos como el segundo lugar de Daniel Felipe Martínez en el Giro de Italia o las victorias de etapa de Santiago Buitrago y Einer Rubio.

Antes de 2020, Colombia celebró las tres grandes en menos de seis años; sin embargo, la tendencia ha cambiado con la aparición de nuevas ‘bestias’ del deporte que son sobresalientes en cualquier terreno.

Egan Bernal y Nairo Quintana estuvieron dialogando sobre la ‘nueva era’ del ciclismo mundial en la más reciente entrega de Cyclast, el pódcast oficial del ciclista zipaquereño en compañía del periodista Juan Sebastián Charry.

En su charla abordaron el cambio que sufrió el deporte pedal en los últimos años y el problema interno que pocas personas conocen y que sería la razón de tantos accidentes graves en el pelotón.

Nairo Quintana durante la toma de firmas en el Giro de Italia 2024. | Foto: AFP

Todo empezó con Egan destacando la capacidad que tiene Nairo para mantenerse en la parte frontal del lote principal, incluso cuando no tiene compañeros que lo apoyen en esa tarea, cosa que le sucedía regularmente cuando pertenecía al Arkéa-Samsic o en algunas carreras de su primer periodo en el Movistar Team.

El Cóndor aseguró que hay muchos ciclistas jóvenes que llegan sin la suficiente experiencia a afrontar las carreras más importantes. “Solo contratan a corredores que tienen buena potencia”, dijo el boyacense.

“Al final les sale bien, pero en los primeros añitos no se mueven bien. Contratan a estos corredores que no tienen mucha habilidad para moverse en el lote, pero tienen vatios”, opinó Egan.

Nairo ahondó en la idea y dijo que hay muchos corredores “que los descubrieron montando en el rodillo”, y “otros cinco corredores que los descubrieron porque eran esquiadores, solo que les ven la potencia que tienen en las piernas”.

Eso también sucede en Colombia, según el corredor del Movistar: “Cualquiera de ustedes si se saca la licencia puede correr la Vuelta a Colombia el próximo año. Muchos peladitos han tenido accidentes fatales debido a eso, porque ni siquiera han hecho la primera competición o llevan un mes corriendo”.

Nairo cuestionó la existencia de academias que promocionan a ciclistas jóvenes sacados de otras disciplinas. “Pasaron a uno en especial, muy fuerte, pero en el año si no tiene diez caídas no es nada. No se ha matado de milagro. Y un esquiador que tiene muchísimas caídas y es muy bueno”, agregó.

Uno de los ciclistas más famosos que surgieron en el esquí es el esloveno Primož Roglič, quien ha tenido que retirarse de varias competencias por caídas fuertes que incluso han puesto en riesgo su carrera.

Nairo y Egan reconocen que la potencia de los nuevos talentos del ciclismo es evidente, pero muchos pasan por encima de los códigos que regían al pelotón en años anteriores.

“Se ha venido perdiendo el respeto hacia las jerarquías. Este muchacho (Egan) se ganó un Tour de Francia y llega cualquiera, lo lima y lo tira a la cuneta”, reclamó Nairo.

El boyacense recuerda: “Veía a uno que aunque había ganado menos cosas que yo, pero era mayor, pues lo dejaba y no pasaba nada. Me buscaba a uno de los que sabía que era del nivel de uno y aunque hubiese ganado menos no se metía uno”.