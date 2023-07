“Es una persecución”: familia de Miguel Ángel López explota tras la grave acusación de la UCI

SEMANA: ¿Cómo tomaron la noticia?

Rafael Acevedo, suegro de Miguel Ángel López.: Normal, porque el chino no debe nada. eso es una persecución que le está haciendo el Astana.

SEMANA: ¿Por qué dice eso?

R.A.: Lo habían sancionado y como Miguel está ahora corriendo en Colombia. Él no debe nada, tiene sus abogados. ¿Ustedes creen que con tantos controles que le han hecho, alguno no hubiera salido positivo? Le hicieron en el Giro, después del Giro. ¿Entonces por qué eso no lo prueban?

SEMANA. ¿Qué tipo de persecución?

R.A.: Es presionado por los españoles, por los problemas con la prensa española, que sé yo. No puedo cuantificar o calificar nada frente a eso. Solo que el chino es inocente, yo lo conozco. No necesita eso. Es muy triste porque Colombia y el mundo se han dado cuenta de las condiciones de Miguel y por un supuesto lo señalan. A uno no lo pueden suspender, ni sancionar por un supuesto. Me tienen que comprobar. Repito, desde que se retiró del Giro a hoy le han hecho más de 70 pruebas antidopaje y no ha salido ninguna en contra. ¿Si fuera, al contrario, ya no lo hubieran sacado?

Miguel Ángel López durante la etapa 4 del Giro de Italia hablando con los miembros del equipo Astana | Foto: AFP

Supermán López tuvo que tomar el retiro por problemas físicos en la etapa 4 del Giro 2022 | Foto: AFP

SEMANA.: ¿Cómo parar entonces esa persecución de la que habla?

R.A.: Cuando haya el juicio, porque a nadie lo condenan sin tener las pruebas. Saldrá airoso y adelante de todo esto. Estoy seguro.

SEMANA.: ¿Qué hará Miguel Ángel, ha hablado con él?

R.A.: Toca esperar a ver qué pasa. En este momento va de líder en Panamá. Él tiene derecho a apelar, mientras no quede en firme eso, se puede correr, pero ya no tiene cabeza pa’ eso. Vamos a apelar con los abogados de aquí y de España, hay 7 días para apelar.

SEMANA.: Por lo que nos dice, parece que esto ya ni los toma por sorpresa

R.A.: Es que no nos sorprende. Estábamos antes en mora de eso, pienso lo mismo que ha dicho Nairo: a los dos colombianos nos la tienen montada, a los dos boyacos.

SEMANA.: ¿Qué tan difícil ha sido como familia todo este proceso?

R.A.: Muy muy duro. Siempre ha sido un problema familiar. Nosotros sabemos del ser humano y las condiciones del muchacho. Duele mucho, porque estamos en Suramérica y los personajes de Europa nos señalan a los colombianos y nos persiguen por todo. Esperemos a la justicia, sé que saldrá bien de todo esto.

Miguel Ángel López ha manifestado abiertamente que su deseo es regresar al World Tour en 2024 | Foto: Getty Images

SEMANA: ¿Qué le diría usted hoy a la opinión pública y en especial a los colombianos?

R.A.: Les quiero decir que confíen en sus deportistas, que estén tranquilos. Una investigación la tiene cualquier persona en el mundo y son presiones de los opositores de los colombianos en el ámbito deportivo.

SEMANA: ¿Y a la UCI qué le quiere decir?

R.A.: No, pues yo pienso que la UCI se apresura en tomar decisiones porque no es culpa de Miguel. Deberían revisar en tantos controles que le han hecho en todas las competencias. Si es verdad que es positivo que lo saquen a la luz pública, que lo demuestren. De verdad que quedamos desmoralizados con esta situación.

SEMANA. ¿Al Astana qué le dice?

R.A.: No nada, sin palabras.

SEMANA: ¿Qué piensa, a propósito, del caso de Nairo?

R.A.: No, pues que es una vaina injusta porque, aunque es diferente a lo de Miguel Ángel porque dicen que él consumió algo prohibido y Nairo dice que no lo hizo. Sin embargo, la UCI no lo sancionó, lo suspendió del Tour.