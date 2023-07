Espectacular: Daniel Martínez se lució, de principio a fin, en la etapa 5 del Tour de Francia 2023

Daniel Felipe Martínez dejó en alto la bandera de Colombia -este miércoles- con una espectacular actuación en la etapa 5 del Tour de Francia 2023. El corredor del Ineos Grenadiers fue protagonista en la fuga, sumó puntos en la clasificación de la montaña y acabó séptimo de la fracción en el mismo grupo de Tadej Pogacar (UAE Team Emirates).

Y es que Dani no había tenido un buen inicio del Tour, pues el sábado perdió tiempo respecto a los favoritos en Bilbao y tuvo que cambiar sus planes hacia las victorias de etapa.

Bajo esa consigna, se pegó a la rueda de la fuga minutos después del pistoletazo inicial en Pau hasta pie del primer puerto, el Col de Soudet, donde se lanzó al ataque cruzando en el segundo lugar. Gracias a ese esfuerzo, el de Soacha sumó 15 puntos en la clasificación de la montaña, que ahora lo tiene como quinto clasificado a 13 puntos del nuevo líder, Felix Gall (AG2R).

Sumar en la montaña fue un objetivo secundario para Daniel, que bajó en cabeza de carrera y declaró sus intenciones de luchar por la etapa, aunque todavía tenía dos puertos más por delante.

Daniel Martínez, en medio de la niebla, descendiendo tras pasar segundo en el Col de Soudet - Foto: Captura @LeTour

Cuando Jai Hindley (Bora-Hansgrohe) se lanzó al ataque, el colombiano respondió y estuvo a punto de darle cacería, sin embargo, la carrera explotó al punto de provocar que el australiano se fuera en solitario hasta la línea de meta.

Martínez fue superado por un Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) intratable y terminó cayendo en el grupo de Pogacar, que intentaba apretar el acelerador para impedir grandes diferencias respecto a su máximo rival. El corredor del Ineos se mantuvo fuerte, a su ritmo, y cruzó la meta a 1:38 de Hindley, por encima del esloveno que fue octavo con el mismo tiempo.

El séptimo lugar en la etapa es apenas un premio de consolación para el corredor colombiano, al que todavía le quedan varias etapas de montaña para romper la sequía de victorias de Colombia en el Tour de Francia, antirécord que se mantiene desde el año 2020.

Tadej Pogacar llegó a rueda de Martínez luego de sufrir por el ataque de Vingegaard - Foto: AFP

Hindley, nuevo líder

El australiano Jai Hindley (Bora) ganó en solitario la quinta etapa del Tour de Francia, este miércoles en Laruns, logrando el liderato de la carrera tras una gran actuación en el Col de Marie Blanque, en una jornada en la que Jonas Vingegaard sacó casi un minuto a Tadej Pogacar.

“Estoy muy contento de tener este maillot. No era el plan esta mañana, pero me sentí bien y me metí en la escapada. Intenté lograr el máximo de tiempo con los otros líderes”, explicó Hindley.

La primera jornada de montaña de la carrera estuvo marcada por el ataque de Vingegaard, ganador del Tour en 2022, distanciándose de su gran rival Pogacar a poco más de un kilómetro de la última cima, para conservar 53 segundos de ventaja tras el descenso hacia Laruns.

Vingegaard, ambicioso, fue ampliando su ventaja sobre Pogacar, incluso en el largo descenso hacia la meta, superando uno por uno a los supervivientes de las escapadas del día, aunque sin poder alcanzar a Hindley, que había estado en el primer grupo de 36 aventureros al inicio de la etapa.

A los 27 años el australiano, que debuta en el Tour tras haber ganado el Giro en 2022, toma el maillot amarillo que tenía Adam Yates (UAE) desde la primera etapa. Ahora tiene una buena ventaja sobre los favoritos, empezando por Vingegaard, al que saca 47 segundos.

Jai Hindley celebra su primera victoria de etapa en el Tour de Francia 2023 - Foto: AP

Clasificación etapa 5 - Tour de Francia 2023

1. Jai Hindley (AUS/Bora-Hansgrohe) - 3:57:07

2. Giulio Ciccone (ITA/Lidl-Trek) a 0:32

3. Felix Gall (AUT/Ag2r-Citroën) a 0:32

4. Emanuel Buchmann (GER/Bora-Hansgrohe) a 0:32

5. Jonas Vingegaard (DEN/Jumbo-Visma) a 0:34

6. Mattias Skjelmose (DEN/Lidl-Trek) a 1:38

7. Daniel Felipe Martínez (COL/Ineos Grenadiers) a 1:38

8. Tadej Pogacar (SLO/UAE Emirates) a 1:38

9. David Gaudu (FRA/Groupama-FDJ) a 1:38

10. Carlos Rodríguez (ESP/Ineos Grenadiers) a 1:38

Daniel Martínez liderando el grupo de fuga en la etapa 5 - Foto: Getty Images

Clasificación general - Tour de Francia 2023

1. Jai Hindley (AUS/Bora-Hansgrohe) - 22:15:12

2. Jonas Vingegaard (DEN/Jumbo-Visma) a 0:47

3. Giulio Ciccone (ITA/Lidl-Trek) a 1:03

4. Emanuel Buchmann (GER/Bora-Hansgrohe) a 1:11

5. Adam Yates (GBR/UAE Emirates) a 1:34

6. Tadej Pogacar (SLO/UAE Emirates) a 1:40

7. Simon Yates (GBR/Jayco-AlUla) a 1:40

8. Mattias Skjelmose (DEN/Lidl-Trek) a 1:56

9. Carlos Rodríguez (ESP/Ineos Grenadiers) a 1:56

10. David Gaudu (FRA/Groupama-FDJ) a 1:56

Jay Hindley besa la camiseta amarilla de líder - Foto: AP

Con información de la AFP.