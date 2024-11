Fuerte pulla a ‘Superman’ López desde España: “Es la decepción más grande en mi vida”

El futuro deportivo del ciclista Miguel Ángel López Moreno, más conocido como ‘Superman’ López, no parece nada prometedor, aunque no se ha dado a conocer la determinación final sobre su caso por supuesto dopaje, todo parece indicar que no terminará de buena manera.

La Unión Ciclista Internacional (UCI) decidió sancionar al colombiano con 4 años por el uso indebido de la menotropina , a pesar de que, diversas investigaciones judiciales lograron indicar que López no tuvo nada que ver. Esta sanción aún no se ha ratificado, debido a que López presentó un recurso de apelación.

A través de una entrevista para el reconocido diario Marca, Belda habló de como ayudó al ciclista López en sus inicios y aprovechó para mandarle una fuerte pulla, “Superman es la decepción más grande que me he llevado en mi vida”.

El histórico Balda agregó que, “yo lo llamé el día de su abandono en el Giro y me contó que corría al aeropuerto porque perdía un avión y sintió un pinchazo en el cuádriceps. No me extrañó porque él siempre tuvo problemas musculares, y tampoco me sorprendió que fuera a perder un avión”, opinó.