Miguel Ángel ‘Supermán’ López ya tiene equipo para 2024: lo anunciaron en pleno entrenamiento

“Un saludo muy especial desde Disney con mi familia, me estoy dando una vueltica, despejando la mente un poco y en vacaciones, sorprendido de las bellezas que hay aquí y también estoy sorprendido por una cosa que me sucedió esta mañana, no había querido salir a la luz pública a decir esto, pero ya todos conocen la situación en la que estoy. La situación que me tiene la UCI provisional, ya lleva más de 5 meses, desde julio y al día de hoy no sé absolutamente nada, esta mañana me hicieron un control antidoping, cerca de donde estoy en Disney y me sorprende que lleguen hasta aquí”, dijo el corredor, cansado de lo que su mismo suegro denominó, “una persecución”.