Misterio resuelto: revelan cuál de las tres grandes correrá Nairo Quintana en 2024

Nairo, a devolver la confianza

El colombiano aseguró en una reciente rueda de prensa que estuvo entrenando por su cuenta, a la espera de la oportunidad de volver. “Eran altibajos, pedaleaba todos los días, el mánager estaba trabajando, hubo acercamientos con otros equipos que por fortuna no se dieron, pues ahora estoy con Movistar y me llena de orgullo. Hay una plantilla donde podemos hacer un gran equipo y le daremos el respaldo a Enric Mas que es el gran líder”, indicó.

Nairo considera que no estaría mejor en otro lugar que no fuera el equipo español. “Cuando salí del equipo quise hacerlo por tomar nuevos aires y nuevos ratos, pero siempre con el equipo estuvimos unidos, nos extrañábamos, pero no dábamos el primer paso. Busqué a Eusebio y recordando grandes momentos dijimos por qué no y aquí estamos”, explicó.