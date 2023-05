- Foto: Captura Youtube Noticias RCN: (37:07) Nairo Quintana: “Muchas veces no he pedaleado por mí, sino por mi país”

Nairo Quintana abre el corazón y se sincera sobre su futuro: “muchas veces no he pedaleado por mí”

Rumores van y rumores vienen, pero la carrera de Nairo Quintana sigue en pausa después de haber roto el contrato con el Arkéa-Samsic en septiembre del año pasado. A pesar que su intención es continuar como ciclista de élite, las opciones de firmar con un equipo de primera o segunda categoría no se han hecho realidad camino a coronar la primera mitad de la temporada.

El colombiano se entrena a tope en Europa mientras su grupo de trabajo se mueve para intentar conseguir un lugar en el que pueda seguir compitiendo sus últimos años como profesional.

Varios expertos en la materia, incluidos entrenadores que lo tuvieron bajo sus órdenes en años pasados, han comentado que la situación de Nairo es crítica por el enfrentamiento con instituciones de primer orden en el ciclismo mundial como la Unión Ciclista Internacional (UCI) o el Movimiento por un Ciclismo Creíble (MPCC), al que están suscritos la mayoría de equipos World Tour.

Nairo Quintana no tiene equipo desde el año 2022. - Foto: Getty Images

La única carrera que registra Nairo esta temporada fue en Bucaramanga, en el marco de los Nacionales de Ruta 2023, a los que asistió como invitado y terminó dando una excelente presentación para recibir la medalla de bronce en el mismo podio de Daniel Felipe Martínez (Ineos Grenadiers) y el actual campeón Esteban Chaves (EF EasyPost).

Este domingo, en un documental presentado por RCN y Teleantioquia, el ciclista colombiano recordó lo que significó para él recibir el cariño de la gente en un momento tan complicado. “Hemos venido trabajando fuerte para seguir compitiendo, para seguir haciendo las cosas bien”, dijo.

“Cuando iba camino a Bucaramanga, me llamaba la mánager y el presidente de la Federación y me decían: ‘acá están todos sus seguidores esperándolo, vinieron por usted’. Cuando llego estaba un montón de gente y quedé muy sorprendido, muy feliz. Fue algo especial para mí”, recordó.

Nairo Quintana en los Nacionales de Ruta 2023. - Foto: Twitter Alcaldía de Bucaramanga (@AlcaldiaBGA).

Nairo insiste en que ese reconocimiento de los colombianos es lo que lo motiva a continuar montado en la bicicleta. “A lo largo de mi carrera he ganado muchos premios, he sufrido muchísimo y siempre he dicho que el premio mayor que he conseguido es el apoyo de mi gente. En este momento difícil, donde hemos pasado momentos malos, está ese soporte que durante años les he devuelto a ellos. Agradezco a toda mi afición”, aseguró.

Sea en Francia, en España o en cualquier parte del mundo, el ‘Cóndor’ siempre encuentra una bandera de Colombia a su paso. “Muchas veces no he pedaleado por mí, sino por mi país”, agregó.

Daniel Felipe Martinez, Esteban Chaves y Nairo Quintana en el podio de los Nacionales - Foto: AFP/Jaime MORENO VARGAS

Así como lo dijo desde que se supo de su descalificación del Tour de Francia 2022 por un resultado positivo a tramadol, Nairo se mantiene en que va a volver a correr y todavía tiene baterías para demostrar que es uno de los históricos del ciclismo colombiano.

Eso quedó demostrado en las lágrimas que derramó durante el podio de los Nacionales, cuando la afición coreaba su nombre en medio de la polémica por la decisión del Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), que decidió rechazar el reclamo del ciclista colombiano contra la UCI por perder su sexto lugar en la grande bouclé. “Todas esas voces que se alzan con tanto cariño fortalecen a Nairo”, dijo en tercera persona.

Ahora solo queda esperar que las cosas se solucionen y aparezca una luz de esperanza en el camino para volver a verlo con el dorsal en la espalda compitiendo en los principales escenarios del deporte pedal. “Esas lágrimas eran la expresión de ‘gracias por las gracias’. Fue muy lindo, lloré y todavía se me vienen imágenes a la cabeza. A todos los colombianos que me han dado su cariño y su amor, muchas gracias. Nairo tiene ganas, Nairo está bien, esperemos que haya Nairo para rato”, concluyó.