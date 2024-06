Rigoberto Urán anuncia al aire que tomó sorpresiva decisión a pocos días del Tour de Francia

Rigoberto Urán, sin duda laguna, es uno de los deportistas más queridos y carismáticos que tiene Colombia en la actualidad, puesto que siempre se ha caracterizado por ser bastante espontáneo, no importa la situación en la que se encuentre.

“Torito is coming. Hey, mijitos, chisme. Les cuento que el torito de Urrao coronó. Sigue alentado, ya les muestro. Muestre, pues, a ver. A ver yo miro, wow, coronó entonces el toro. ¡Ay, qué belleza!”, manifestó en sus redes sociales.

La periodista española, como es habitual, aprovechó el espacio digital para picarle la lengua al pedalista cafetero, y le preguntó si quería tener más hijos, a lo que Urán le contestó que no. Rigo manifestó en el diálogo con la reconocida comunicadora que tomó la decisión de operarse.

“Yo espero que nazca Massimo y me operaré. Creo que es lo mejor, por responsabilidad. Nosotros los hombres somos muy brutos, sobre todo hablo de mí [risas]. Yo creo que ya es suficiente con tres hijos”, sentenció el corredor.

La edición número 111 de la Grande Boucle empezará antes de sus fechas habituales y se disputará entre el 29 junio y 21 julio. Asimismo, la última etapa no se llevará a cabo en París, puesto que los Juegos Olímpicos se realizarán en la capital gala (26 julio-11 agosto).

¿Cómo ve a los ‘escarabajos’ en el Tour?

“Hay una realidad muy grande. Lo que estamos viendo hoy en día yo nunca en mi vida lo había visto. Yo veo a Pogačar como si estuviera entrenando. Yo lo veía en el Giro y su forma de pedalear es impresionante. Yo no sabía que en la etapa reina Nairo le llevaba tres minutos y lo alcanzó”, indicó inicialmente.

Finalmente, concluyó: “Yo voy mal, pero a mí me dan tres minutos y medio hace tres años, no lo cogen a uno. Nairo sube como un berraco y lo alcanzó con una bajada de seis kilómetros en la que no se recorta mucho. La gente a veces dice: ‘sea optimista’. Sí, hay que ser optimista, pero también digo, hay que ser realista”.