Se conoció la verdad: equipo de Rigo Urán reveló por qué no fue al Tour de Francia y si tampoco va a la Vuelta España

Por Colombia, vale la pena resaltar que Egan Bernal y Santiago Buitrago son los nombres que más fuerza tienen, en la intensión por poner al país entre el top 10 de la clasificación general. Durante la previa, mucho se habló de Nairo Quintana y Rigoberto Urán para que fuesen, pero finalmente no se dio.

Con el boyacense, las razones expuestas por el Movistar Team y que eran evidentes, estuvieron relacionadas con las múltiples lesiones que sufrió en la primera parte del año; caída y fracturas, lo sacaron de competencias. Pero, por el lado del de Urrao, nadie se pronunció para decir por qué, en el año de su retiro, no estaría en la competencia más importante del año.

Hasta ahora, una voz oficial, contó toda la verdad y se conocieron las razones para no estar por estos días en suelo galo. Quien lo hizo, fue Jonathan Vaughters, director deportivo del equipo estadounidense, que apuntó a: “Rigo no hizo muchas carreras antes del Tour de Francia y no estaba listo”.