Sepp Kuss dijo la verdad del Jumbo-Visma: calló las bromas de Jonas Vingegaard

Pero esta vez no dio pie a que los demás se llevaran la gloria. El estadounidense consiguió el liderato de la ronda ibérica y por 13 días estuvo vestido de rojo, hasta que pasó por la meta en la etapa 21 en Madrid.

Durante esos 13 días la pregunta siempre fue si el Jumbo-Visma le respetaría el liderato, ya que no es normal que Vingegaard y Roglic sean gregarios.

Kuss vs. Vingegaard

“Sí, era un poco de broma, pero también ellos sabían que podía hacer diferencias en momentos importantes y ayudar en las etapas, pero tampoco era consciente de hasta dónde podía llegar. Antes mi rol era jugar en función de lo que hacían ellos, como hice en la sexta etapa camino de Javalambre (cuando ganó la camiseta roja)”, reveló Kuss en entrevista exclusiva con el Diario AS .

“Me sentía, como se dice en inglés, ‘ underdog ’ (que no era un gran candidato). Para mí fue una situación un poco rara porque estaba entre dos campeones liderando una gran vuelta y me costaba un poco creer en mí mismo y pensar que podía ganar esta carrera, pero después de cada etapa tenía más confianza. Tras cada momento duro, tenía un pensamiento mayor de que podía triunfar”, indicó.

Celebración del trofeo

Ya sobre la victoria en la general, el estadounidense apuntó que intentará no cambiar después del primer gran triunfo de su carrera.

“Pues a ver… primero tendré que pagar unas cervezas (entre risas). No sé, la verdad. Seguiré siendo yo, y eso es lo más importante. Seguramente cambiará mi carrera y mi palmarés, pero lo más valioso es que descubrí cosas de mis capacidades, física y mentalmente, que me ayudarán mucho en el futuro. Tampoco quiero cambiar radicalmente mi manera de hacer las cosas, tan solo quiero disfrutar de la bici, de los entrenamientos y no pensar tanto en los detalles, como hacen los líderes de las grandes vueltas continuamente”, apuntó.