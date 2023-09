“Su destino era morir”: madre del ciclista Gino Mäder suelta escalofriante testimonio del trágico accidente

Gino fue encontrado “inerte en el agua” tras salirse de la carretera y fue “inmediatamente reanimado y luego transportado al hospital de Coire por vía aérea” , añadió la organización del Tour de Suiza, precisando que “la gravedad de sus lesiones” no había sido diagnosticada para ese momento.

Sandra Mäder, madre del ciclista fallecido, reveló que el día de los hechos no estuvo por un evento empresarial al que debió asistir. “Fui al Tour de Suiza, hablé con Gino sobre mi cita y le pregunté si no debía cancelarla. Pero él dijo que debía ir, después de todo, me lo había ganado”, narró en declaraciones para Südkurier.