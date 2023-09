Nairo Quintana aún retumba en el mercado: estos son los dos equipos tentados por un eventual regreso

Ahora bien, en el inicio de la Vuelta a España , se encontró a Nairo compartiendo con varios dirigentes de equipos ‘top’ en el universo del World Tour. Al fin no sucedió de tal manera, por lo que sigue escuchando nuevas propuestas para su futuro en 2024.

No se descartan posibilidades de un ‘batacazo’ entre las próximas contrataciones, y ahora entran dos equipos a la luz pública en sus intenciones por llevarse a Nairo.

Los equipos interesados por Nairo Quintana

De acuerdo con el periodista español Raúl Banqueri, reveló nombres de escuadras que estarían adelantando conversaciones con el pedalista boyacense. El denominador común radica en que están peleando por no descender a la categoría del Pro Team, reconocido como la ‘B’ del deporte.

Todo indica que Nairo no recalaría en un equipo tan poderoso y de enormes ambiciones; sin embargo, dicen algunos que es mejor ser “cabeza de ratón” que “cola de león”, sobre todo con el extenso tiempo sin competir y un reacondicionamiento competitivo.

¿Nairo podría competir en Colombia?

Ahora bien, Nairo no solo ha ilusionado con volver a la élite del ciclismo, sino con la posibilidad de competir en Colombia. En las últimas horas de este martes, se conoció que Nairo Quintana estaría pensando seriamente en competir en una carrera colombiana el próximo mes de noviembre, todo con el fin de continuar con su preparación de cara al año 2024.

“Cabe la posibilidad. De momento me estoy preparando y estoy muy bien, he entrenado. Si hay una competición que me venga bien, la haremos con gusto”, dijo en charla con SEMANA.