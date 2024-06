Fernando Gaviria: sale a la luz si es legal su participación con Colombia en los Juegos Olímpicos 2024

De forma polémica, parece haber quedado elegido Fernando Gaviria para representar a Colombia en los próximos Juegos Olímpicos de París 2024. El corredor, que hace parte el Movistar Team, fue señalado por un compatriota suyo, quien aseguró que le quitaron el cupo, para llevar en su lugar al paisa.

“Conseguí el cupo olímpico para Colombia hace 2 meses y me llamó el director de pista diciéndome que iba Fernando Gaviria. En la llamada que me hizo el director de pista me dijo que iba Fernando Gaviria”, declaró Juan Esteban Arango en charla con el programa radial, Vbar Caracol .

Juan Esteban Arango, medalla de plata en los Mundiales de Pista de 2010-11 | Foto: Getty Images

La noticia tomó por sorpresa a Arango, que viene haciendo su preparación con el único objetivo de asistir a París-2024. “Tal vez porque estaba en un equipo World Tour, de pronto era más opcionado para estar en los Juegos Olímpicos”, explica el también antioqueño.

Juan Esteban, de 37 años, ha labrado una gran carrera en las pistas ganando medallas en Mundiales, Juegos Panamericanos, Centroamericanos, Sudamericanos y Bolivarianos, lo que le daba el suficiente crédito para asistir a las que podría ser su última oportunidad de disputar unos Olímpicos.

Ante esta grave acusación, tuvo que salir a dar explicaciones John Jaime González, técnico de la selección de pista, quien dio conocer si Gaviria había cumplido con los requisitos necesarios para integrar el equipo nacional. ”No es verdad que solamente Juan Esteban cogió el cupo, no es verdad, Fernando también. Él también hizo puntos”, dijo de manera tajante.

Fernando Gaviria con Movistar Team en el Giro de Italia 2024 | Foto: Getty Images

Además de eso, en su conversación con AS Colombia, precisó que a pesar de que ambos cumplieron con el objetivo, se trató netamente de una elección por quien consideraron era el mejor: “Los cupos en ciclismo son numéricos y como nación tenemos que llevar a los mejores corredores y a los que nos representen mejor en la modalidad”.

“Fernando Gaviria sí tiene puntos olímpicos”🇨🇴🚴‍♂️



“Es como que Nairo Quintana haya cogido los puntos para la ruta, pero va otro porque en el momento se busca quien anda bien y eso es lo que hacemos todos en el ciclismo. Fernando es dos veces campeón del mundo de la prueba, Juan Esteban es el que mejor nos ha representado también. Todos tienen un equilibrio y con los dos vamos a estar bien representados”, agregó.

Librándose de la total responsabilidad de la decisión, John Jaime González, aseguró que llevar a Gaviria se determinó en conjunto: “No solo yo tomo la decisión, lo hace también una comisión técnica con argumentos que se dan de mi parte. Luego yo me separo de ahí, yo voté de último y ya esperando que es lo que se va a designar”.

Egan Bernal también hará parte de la Selección Colombia en París 2024 | Foto: Getty Images

“Tengo los puntos tanto los de Juan Esteban como los de Fernando. Hice un análisis uno a uno y quitándome la mano del corazón porque si yo fuese a llevar a alguien con el corazón, el que correría sería mi hijo y el mecánico sería mi esposa y la manager sería mi mamá”, agregó.

“Aquí es una decisión de país, donde quedemos bien representados y pues seguimos en ese cuento de hacerlo bonito Hay gente que opina y no se pone a hacer cuentas. Para poder correr el ciclismo de pista, usted tiene que tener puntos olímpicos y si no los tiene no puede correr”, dijo Juan Arango.