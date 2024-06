Egan Bernal se desahogó y confesó situación que lo tiene en vilo a días del Tour de Francia

Este viernes 14 de junio, luego de terminar cuarto en la etapa 6 de la ronda helvética, el colombiano confesó que no se encuentra en su mejor estado de forma, pero seguirá trabajando para llegar a punto al Tour de Francia.

No lo saca nadie: Nairo Quintana anuncia radical decisión tras su fractura en el Tour de Suiza

El zipaquireño afirmó que “el Tour es diferente” y no se puede tomar su rendimiento en Suiza como un indicativo de lo que puede pasar en la grande bouclé , para bien o para mal. “ El Tour es especial, pero digamos que me estoy sintiendo bien ”, dijo.

Hace unas semanas era un hecho que iba a participar en la segunda grande del año, sin embargo, ahora deja en manos de los directores su presencia en ese equipo de ocho corredores que tratará de imponerse al dominio del UAE Team Emirates y el Visma-Lease a Bike. “ Sabía que igual no iba a llegar en mi mejor forma a Suiza, pero lo importante es recuperar bien entre estos esfuerzos y luego ojalá ir al Tour ”, sentenció.

Lo que sí tiene claro es que no parará de intentar romper su sequía de tres años sin ganar una etapa en el World Tour, además de pelear por la posición en el podio de la general a falta de dos etapas para terminar el Tour de Suiza. “Todos los días compruebo si tengo piernas, hay que intentarlo siempre, dar espectáculo, mover la carrera, usar al equipo… Todos sabemos que la carrera no se acaba hasta que se cruza la línea de meta el último día, así que hay que estar concentrados”, finalizó.

“Aún no sé si haré el Tour de Francia. Depende de si voy o no, pero si participo en el Tour, me gustaría luchar por la clasificación general y terminar lo más alto posible en la clasificación. Pero si en las primeras etapas pierdo cinco o seis minutos, entonces recalibraré mis objetivos”, manifestó en declaraciones para L’Equipe.