Triste noticia para Colombia: Nairo Quintana sufre grave lesión y se devuelve al país. Este es su estado de salud

Nairo Quintana no estuvo en la Vuelta al País Vasco y tampoco hará parte del Tour de los Alpes. Así lo hizo oficial el Movistar Team, a través de un comunicado en el que reportan una grave lesión que lo obligará a regresar a Colombia mucho antes de lo pensado.

Por lo pronto, su temporada queda detenida hasta nueva orden. “Con vistas a garantizar una total recuperación, Nairo no competirá en su próxima cita programada, el Tour of the Alps. Su calendario posterior será comunicado en próximas fechas”, agregó el equipo español.