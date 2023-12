Nairo Quintana va al Giro de Italia y la Vuelta España en 2024, ¿como líder o gregario?: “lo que menos quiero es engañar”

El colombiano aseguró que está “enormemente agradecido y emocionado, no contento sino feliz, feliz de estar en esta nueva temporada” con un equipo “que me ha ayudado mucho durante esta década y que llevo, como muchos compañeros, en el corazón”.

Nairo Quintana fue entrevistado por el periódico El País, de España, y allí aclaró las expectativas de cara a volver a competir . “ Todo el mundo quiere que gane, pero tenemos que ser conscientes de que ha llegado una nueva generación muy fuerte . Aunque tenga las ganas y la motivación, y aún tenga motor, no creo que va a volver a ser lo de antes, teniendo estos superganadores. Nosotros brillamos un poco más o menos una década, y de mi generación hemos visto cuántos han dejado la bici en estos dos últimos años y algunos que siguen lo hacen con mucha desmotivación . De mi parte voy a seguir con mucha motivación porque he llegado con un nuevo aire, una nueva visión también de, valga la redundancia, de ver el ciclismo. Haré el máximo posible y lo que el equipo demande y esté dentro de mis capacidades, sobre todo para aportar al equipo y ayudar a Enric Mas, que es el líder ”.

El pedalista colombiano fue consultado respecto a si ya habló con Enric Mas, ciclista español de 28 años de edad, sobre tal liderazgo . “No, no hemos hablado mucho. Él acaba de ser papá y los primeros días aquí en la concentración no pudo estar debido a ello y nada, pero estos días estaremos compartiendo seguramente. Siempre hemos tenido muy buen reporte. De hecho en Andorra, donde me instalé con mi familia, le acompañé algunos días a entrenarse más durante este año y con algunos compañeros más. La verdad que estoy muy, muy contento”.

Respecto a las expectativas que hay en Colombia de que él vuelva a ser “Nairoman”, dejó claro que ya no es el mismo. “Lo que menos quiero verdaderamente es engañar, decir que voy a ganar cuando no se sabe la respuesta deportiva. Ya llevamos 10 años que estamos en un gran nivel y no somos los chavales de siempre. Han pasado años. Le hemos explicado a la gente. No tenemos 20 años o 22 o 23, como los actuales líderes que están ganando. En su época lo fuimos y son épocas. Ahora, seguramente, estaré allí muy cerca de algunos, pero no creo que a nivel de esos tres, cuatro, cinco líderes que están disputando prácticamente todas las carreras del calendario internacional”.