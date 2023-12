Movistar hizo oficial el calendario de Nairo Quintana y reveló si irá al Tour de Francia

La otra noticia que dejó la intervención del jefe del Movistar es que Nairo Quintana no estará en la próxima edición del Tour de Francia, por lo que tendrá que esperar un año más para regresar a la competencia de la que fue descalificado a raíz del resultado positivo a tramadol. “ Enric (Mas) liderará el equipo en el Tour y los dos estarán juntos en la Vuelta a España ”, completó.

El objetivo es hacer la mejor presentación posible en las primeras dos ‘grandes’ de la temporada y luego apostar todo por conseguir el maillot rojo de campeón en la ronda ibérica, algo que en el Movistar no consiguen desde que el propio Nairo lo hiciera realidad en el 2016.

Nairo también habló

“Enormemente agradecido y emocionado, no contento sino feliz. Feliz de esta nueva temporada, nueva época también, con la que ha sido nuestra marca, mi marca, que me ha apoyado mucho durante esta época y que siempre la he llevado en mi corazón”, declaró.