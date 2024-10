Rigoberto Urán habló de su retiro y reveló en la posición que quiere jugar en el fútbol

Rigoberto Urán, uno de los ciclistas más importantes en la historia de Colombia, volvió a tocar el tema sobre su retiro de la actividad profesional. En una charla con el Vbar Caracol, el oriundo de Urrao habló sobre sus títulos, del futuro del deporte nacional y sobre el sueño que ahora querrá cumplir tras anunciar que dejará de ser ciclista profesional.

En medio de la charla a Urán, y aprovechando la tendencia mundial, se le preguntó sobre la Serie Mundial de béisbol y sobre a cuál equipo apoya, si a Los Angeles de Dodgers o a los New York Yankees, a lo que respondió que no le interesa el béisbol y reveló el deporte al que se quiere dedicar una vez se oficialice su retiro.

Esto fue lo que dijo el antioqueño acerca de su futuro. | Foto: Getty Images

“No me gusta el béisbol, me gusta, es el fútbol. No tengo idea de béisbol. En el fútbol sí, en donde me reciban”, dijo sin tapujos el pedalista.

Seguido a eso, a Rigoberto se le preguntó si tiene una posición favorita en la que quisiera jugar en el futuro y aseguró que no le gusta ‘dar pata’.

“Yo para pata no, para defender en el arco tal vez, de arquero me gustaría. Ser delantero es de mucha responsabilidad porque voy y boto el balón, por otro lado, y me matan los hinchas. Esa es una responsabilidad muy grande. En la parte de atrás voy muy bien”.

Por otra parte, Urán señaló que a pesar de haberse dedicado al ciclismo, la ilusión que tenía de niño era la de convertirse en un jugador del fútbol.

“Yo ya me retiro, 19 años como ciclista profesional, cuatro años como ciclista juvenil, son muchos años haciendo deporte, pero obviamente queda uno vinculado al deporte. La ilusión de todo niño, en Colombia y en el mundo, es desde niño jugar fútbol, todos iniciamos así”.

Sin embargo, explicó que en ese entonces no tenía el talento suficiente para dedicarse al fútbol, pero ahora las cosas pueden haber cambiado y que le gustaría intentar de nuevo practicar este deporte.

“No tenía el talento en ese tiempo y ahora, que ya soy más grande, digo, vamos a intentarlo a ver. Hay muchos equipos en Colombia, seguro un equipo que quiera un poquito de protagonismo, que me ponga a jugar al minuto 85. Me sirve así, que me den 5 minuticos”.

Aparte del fútbol, Rigoberto Urán también indicó que le gustaría comenzar a practicar una de las modalidades más difíciles del atletismo, el triatlón.

Rigoberto Urán | Foto: getty images

“Quiero incursionar en el mundo del atletismo, del triatlón. Tengo que aprender a correr, tengo que aprender a nadar, pero queremos estar vinculados con todos estos deportes, hacer algo diferente a lo que ya hice en toda mi vida”, concluyó el carismático pedalista.