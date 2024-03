Fuerte caída impidió que Nairo Quintana terminara la Vuelta a Cataluña; Movistar Team reveló parte médico

A falta de 44 kilómetros para la meta, el boyacense sufrió una caída que lo dejó bastante dolorido . Aunque inicialmente la transmisión oficial no registró la caída del pedalista del Movistar Team, luego se conocieron imágenes que lo muestran en el piso.

Ataque a Nairo Quintana: excompañero del Movistar Team lo acusó de ser ‘problemático’

“Nairo como corredor, o cuando corría con él, es un poco difícil de trabajar, en mi opinión. (...) He trabajado con bastantes líderes y él era probablemente el más problemático, no diría exigente, porque es una buena persona y tiene un gran corazón, pero lo es en ese momento, en carrera, de resto…”, señaló dejando abiertamente el concepto sobre el boyacense.

Para terminar, el australiano hizo una comparación con Alejandro Valverde, otro de los líderes de ese momento, y cómo el español sí los tenía en cuenta para la ejecución del plan en carrera: “Eran el día y la noche. Alejandro confiaba en ti y no quería dejar tu rueda. No decía nada, no preguntaba nada, solo decía, ven adonde te lleve yo”.