Video | Emocionante: Egan Bernal vuelve al podio; así quedaron los Campeonatos Nacionales de Ruta

“Lo que me pasó, ha servido de inspiración para la gente y eso me llena mucho. A veces más que el resultado importa lo que uno pueda dejar un legado”, afirmó Egan.

“Creo que no soy el Egan Bernal para estar grupeteando, sino estar más adelante. No sé si ganar o no, sé que hay ciclistas como Remco, Pogačar y Jonas Vingegaard, pero poco a poco voy encontrando los números que me motivan. Sueño volver a ganar y estar adelante. Si no lo logro decir que al menos lo intente y estar tranquilo conmigo mismo”, cerró ante más de 2 mil aficionados que lo acompañaron hasta La Calera en el día de su cumpleaños.