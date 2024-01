Egan Bernal ofrece su ayuda para recuperar Juegos Panamericanos: “Nos ponemos la 10″

SEMANA : Cuando el presidente Petro habla de ignorancia para no haber hecho los pagos a tiempo, ¿qué mensaje le queda a usted como deportista?

E.B.: Representa muchísimo no solamente para los deportistas, sino todo lo que mueve un evento de esos. Comercio, trae cosas muy positivas. No son unos juegos y ya. No es un gasto, es inversión para los Juegos Olímpicos, que es el evento más importante en el mundo. Y como colombianos tenemos que estar ahí. Los Panamericanos son muy importantes, y espero estar ahí corriéndolos.