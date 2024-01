Mariana Pajón empuja por su lado para recuperar los Panamericanos: “Trabajamos con un grupo de deportistas para tener de nuevo la sede”

SEMANA: Cómo arranca 2024, teniendo en cuenta que fue operada del codo. ¿Esa lesión es preocupante para los Juegos Olímpicos?

Mariana Pajón: La idea es que esa intervención me ayude a ganar tiempo para recuperarme y que pueda estar bien, fue como un arreglo. Necesito ser competitiva, pero no estoy preocupada, tengo paciencia. No ha sido fácil, ha sido muy doloroso. En español, lo que me hicieron fue devolverme el codo a como estaba tres años atrás, me hicieron una limpieza. Yo ya tenía la lesión y tenía dolor, pero era más manejable. Quiero que me dé para todo el año, lo que viene.

SEMANA: ¿Es muy difícil soñar con una cuarta medalla olímpica?

M.P.: Los colombianos somos triunfalistas y la mentalidad debe ser ganadora. Entreno para ganar. En el BMX pueden pasar muchas cosas, mi mentalidad sigue siendo la misma que tuve cuando fui a Londres. La enseñanza más bonita fue Tokio. Yo no me las gano todas y una plata, dándolo todo con el corazón, es un oro, así no lo haya ganado.

SEMANA: ¿Estos serían sus últimos Olímpicos?

M.P.: No sé, probablemente porque están muy lejos los otros. Pero eso mismo decía en Tokio y París llegó superrápido. En este momento no veo una fecha. No tengo como una fecha de vencimiento, una fecha de parar.

Mariana Pajón dice que trabajan en busca de recuoperar la sede de los Panamericanos. | Foto: AP

SEMANA: ¿Le enoja que la quieran retirar?

M.P.: Me parece como gracioso que la primera cosa que me dicen ya es que tengo que tener hijos, que porque me casé, y que ya estoy muy vieja, que ya me tengo que bajar de la bici. Pero me da tristeza es que piensen que porque ya gané muchas cosas que les demos oportunidad a los demás. Uno se tiene que ganar las cosas. Los que quieren que yo me retire, les va a tocar aguantarse un poco más.

SEMANA: “Perdemos todos” fue su mensaje tras lo sucedido con la sede de los Panamericanos…

M.P.: Primero tenemos que entender qué son unos Juegos Panamericanos. Nuestro país ha visto triunfar a los deportistas en estas justas, pero no saben lo que conlleva o los beneficios que tiene hacerlos en casa. Una cosa es que vemos que vale una millonada, pero la realidad es que da un retorno gigante para la sociedad, para la región Caribe. He tenido el corazón roto al saber que eso está perdido, tal vez no del todo. Trabajo para que no se pierda la fe, quiero lo mejor para mi país y lo hago con otros deportistas que quieren lo mismo.

La colombiana Mariana Pajón dice que están trabajando para los deportistas que buscan competir en esos Juegos Panamericanos. | Foto: AP

SEMANA: ¿Qué está haciendo y en qué está trabajando para recuperar la sede?

M.P.: Nosotros tenemos un grupo de deportistas, de grandes atletas, cuyos nombres no puedo decir porque no estoy autorizada aún, pero estamos trabajando con y para los deportistas y que tengan la posibilidad de tener esa sede. Darles garantías para que se puedan preparar bien. Nunca se había visto que tantos deportistas se unieran para sacar adelante esto. Queremos sentar un precedente de que la voz de los deportistas es fuerte y aporta positivamente.

SEMANA: Hablando con sinceridad y desde su experiencia, ¿es muy difícil recuperar esa sede?

M.P.: No es fácil, se perdió un poco la credibilidad de que sí podemos ser una sede. Pero sé que, en efecto, podemos con eso y con mucho más. Hay voluntades para que se cumpla y eso es lo más bacano. Hay que volver a ganar esa confianza para que nos la asignen otra vez, hay que hacer el trabajo de cero y que crean en nosotros.

SEMANA: ¿Desde el Gobierno la han llamado para que les ayude con esa misión?

M.P.: Yo ya estoy en ese plan. No necesito que me llamen, yo creo que es una responsabilidad nuestra con y para los deportistas. No sé ni siquiera si competiré en esos juegos, probablemente no. Pero sí hay muchos atletas que tienen ese anhelo de competirlos bien, entonces es para ellos. Ya vimos que desde el Gobierno y el ministerio tienen la voluntad y esa es la motivación para que la sede se dé. Estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario para ganarnos la credibilidad nuevamente.

Mariana Pajón dijo que es importante unirse todos para recuperar la sede de los Panamericanos. | Foto: X: @marianapajon

SEMANA: ¿Qué consejo le daría al Gobierno para recuperar la sede?