Nairo Quintana se pronunció sobre la pérdida de los Juegos Panamericanos y le envió un mensaje a los deportistas: “Tenemos que exigir”

SEMANA: ¿Cómo arranca 2024 y cuál será su calendario?

NAIRO QUINTANA: Un 2024 lleno de mucha ilusión. La primera parte del año será con nacionales, Tour Colombia, El Gran Camino en Portugal, Vuelta a Cataluña y al País Vasco.

SEMANA: ¿La decisión de no estar en el Tour tiene que ver con la descalificación que sufrió en esa competencia?

N.Q.: No, en absoluto. Hay un líder claro y es Enric Mas, el equipo ha estado apostándole al Tour por él y de esa misma manera me enfocan a mí en el Giro, compartiremos liderato. El líder será él y lo apoyaré mucho en la Vuelta a España.

SEMANA: ¿Renunció al sueño amarillo?

N.Q.: Es importante ser realista, ver la nueva generación que ha avanzado. No vamos a dar ilusiones y expectativas falsas porque sería irresponsable de mi parte. En este momento, lo que ofrezco es dar mi máximo esfuerzo y hacer una buena temporada.

Nairo Quintana, ciclista del Movistar Team. | Foto: Prensa Movistar Team

SEMANA: ¿Qué objetivo se pone en el Giro de Italia?

N.Q.: Esta primera parte de la temporada nos estará dando la referencia. Según como vamos yendo, miraremos si por la general o etapas. Tengo muy buen estado de forma.

SEMANA: ¿Qué opina de lo que pasó con la sede de los Juegos Panamericanos?

N.Q.: Creo que hay que tener más presente el deporte, ponerle un buen foco. Los Panamericanos son una gran oportunidad para sembrar semillas del deporte en Colombia, de reconocimiento en turismo, comercio y eso necesita de esfuerzo.

SEMANA: Mariana Pajón dice que se perdió un poco la credibilidad, ¿está de acuerdo?

N.Q.: La disposición del Gobierno es retomarla. Seguramente con la ministra y el alcalde lo sacarán adelante y obvio, no es bueno que haya pasado, pero sirvió para que se den cuenta de que es importante este tipo de eventos y apostar más por ello.

Nairo Quintana en la presentación del Movistar Team 2024. | Foto: Europa Press via Getty Images

SEMANA: ¿Al Gobierno le hace falta creer en el deportista y no ver estos eventos como un gasto, sino como una inversión?

N.Q.: Siempre ha sido así, lamentablemente. Todos lo sabemos. Los deportistas de la actualidad nos tenemos que seguir preparando, querer e intentar cambiar, así haya Gobiernos que no estén tan interesados en el deporte. Los únicos que podemos transformar eso somos nosotros. No se ha tenido mucho la oportunidad de tener acercamiento. Yo trabajo algunos proyectos con el Ministerio del Deporte, se me ha apoyado con algunos deportistas de Boyacá y la culpabilidad la tenemos también nosotros. Hay que apoyar a los que vienen creciendo, a veces somos egoístas. Si queremos cambiar, hay que exigirles a ellos con proyectos y hechos, no con palabras

SEMANA: Si se va Astrid Rodríguez, ¿deben tener en cuenta a deportistas para escoger al próximo ministro?

N.Q.: Si un deportista quiere cambiar, debe estar preparado. No es solo saber de deporte, no es fácil administrar los recursos. Hay que ver un buen ministro al que le guste el deporte y quiera hacer. No es necesario que sea deportista, sino que tenga buena relación con nosotros.

Nairo Quintana dice que es importante que los gobernantes le presten atención al deporte. | Foto: Colprensa - john Paz

SEMANA: Hay muchos cuestionamientos al Ministerio del Deporte, ¿esa entidad sí sirve?

N.Q.: Lamentablemente es como muchas cosas. Si vemos las vías o la salud de nuestro país, no están a la altura. No es de este Gobierno, es de todos los Gobiernos. Hay que exigir porque nos duele y nos pertenece. Que haya buenos debates y pongan atención al deporte. Los líderes deportivos y exatletas deberían vincularse al Ministerio, cerca de los entes del Gobierno, para ayudar a cambiar. De otra manera, sabemos que hay gente detrás de las ligas u organismos deportivos toda la vida y que no les interesa que cambie porque tienen su negocio.

SEMANA: ¿Cómo ayudaría Nairo a la recuperación de la sede de los Panamericanos?