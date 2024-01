El regreso del campeón: el 2024 que le espera a Nairo Quintana

Sin embargo, el 17 agosto de 2022 fue notificado por la Unión Ciclista Internacional (UCI) de haber “infringido la prohibición del uso de tramadol”. Lo descalificaron de la ronda gala, en la que fue séptimo, no continuó con el Arkéa y tras su defensa en el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) ninguna familia del ciclismo lo quiso adoptar.

“Seguiré batallando por competir y por continuar sobre la bicicleta hasta que mi cuerpo y mi mente resistan. No me rindo”, dijo Nairo. El año en el que estuvo luchando por limpiar su nombre fue como una competencia contra el cronómetro en ese complicado terreno. La edad, los señalamientos y el veto del que se habló en su gremio oscurecieron el panorama.

“Hemos vivido momentos difíciles. Espero que después de estos cuatro años volvamos a generar ilusiones”, indicó desde España.“Ya es uno más” , publicó el Movistar Team en sus redes sociales mientras Nairo lució el uniforme que para muchos no debió quitarse nunca.

Como si fuera su primer día de clase, llegó al campamento de pretemporada que planteó el equipo español desde el pasado 9 de diciembre y hasta el 20 del mismo mes para planear su calendario de competencias. “Mi gran ilusión es el dorsal en la espalda. Ese día me sentiré como el primer día de competición, cuando estaba en Tunja y sentía el hormigueo en la barriga”, afirmó.

Es incierta su presencia en el Tour Colombia 2.1, del 6 al 11 de febrero, y sueña con los Juegos Olímpicos.“He estado con muy buena forma y números como en mis mejores momentos. No sé si seré mejor o peor que Tadej Pogačar o Jonas Vingegaard, pero ya saben de mi mentalidad y lo necio que soy, quiero correrlo todo”.

Sin embargo, reconoce que no es el mismo Cóndor, como lo conocen en el pelotón, que abrió las alas a tantos triunfos. “Ser segundos dos veces en el Tour nos hizo soñar, se luchó. Hoy hay que levantar la mano y entregar la batuta. No me voy a engañar, ni a mí, ni a nadie”.