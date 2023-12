Nairo Quintana sufre despiadada crítica de un exdirector: se le burló por el ‘caso tramadol’

Sobre la contratación del ‘Cóndor’ aún reposa la sombra de la descalificación en el Tour de Francia 2022. Tras terminar sexto en la clasificación general, Nairo fue notificado con un resultado positivo a tramadol, medicamento que para ese entonces no estaba en la lista de sustancias prohibidas de la Agencia Mundial Antidopaje (WADA).

No obstante, para la Unión Ciclista Internacional (UCI) si es un medicamento peligroso porque puede causar somnolencia y pérdida temporal de los reflejos, razón suficiente para que le retiraran su resultado en la grande bouclé .

Tras esa decisión, Quintana rescindió su contrato con el Arkéa-Samsic, quedando solo para librar una batalla legal de la que no salió victorioso.

A finales de 2022 se conoció que el pedalista colombiano no recibiría sanción alguna diferente a la descalificación, pero, asombrosamente, ningún equipo quiso contratarlo en Europa, alargando la ‘pesadilla’ que significó el presunto consumo de tramadol que Nairo siempre ha negado.

“Cafe 100 % tramadolico”, arrancó el demoledor mensaje de Vayer. “El impulso doble efecto de Quintana antes de tus primeras salidas invernales. (No se recomiendan más de dos tazas)”, agregó.

Nairo no se salva de los ataques

Esta no es la primera vez que Nairo es criticado luego de su regreso al Movistar. Apenas se supo que recalaría en el equipo español, el exciclista Thomas Dekker calificó de error el hecho que la dirigencia telefónica hubiera pensado en el boyacense para reforzar su plantilla de 2024.

“¿Por qué consumió tramadol? El único modo en que pudo llegar al organismo es por ingesta oral (...) Me molesta un poco, porque hay que proteger a gente en estado vulnerable, pero aquí no se dieron explicaciones”, declaró el podcast Live Slow Ride Fast .

Dekker considera que “Movistar no debió ficharlo porque no hubo explicaciones. Que en 2023 una empresa tan grande le haya dado otra oportunidad es un lujo. Quintana pagó por lo que hizo, pero que él y Movistar no hayan respondido preguntas es sinónimo de un ciclismo de viejos tiempos”.