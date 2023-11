Nairo Quintana recibe lapidario señalamiento por su fichaje en el Movistar; le revivieron el caso del tramadol

Hace un par de semanas la noticia de la contratación de Nairo Quintana por parte del Movistar Team estremeció por completo al deporte mundial, pues a lo largo del 2023 el colombiano no logró ser fichado por ningún equipo y así, se quedó sin entrar en acción de manera oficial en el calendario.

A partir de ese momento, su defensa férrea inició para desligarse de la culpabilidad que le querían imponer, no obstante, recibió el portazo de su exequipo, Arkéa Samsic, así como el de muchos sectores del ciclismo quienes le cerraron las puertas para que ninguno se viera relacionado en mínima medida con dicho inconveniente.

“¿Por qué consumió tramadol? El único modo en que pudo llegar al organismo es por ingesta oral (...) Me molesta un poco, porque hay proteger a gente en estado vulnerable, pero aquí no se dieron explicaciones. Y aunque el ciclismo actual es mucho más limpio, esto es una advertencia. Si ingirió eso, ¿entonces qué otras cosas pudo haber tomado?”, acusó fuertemente.

Además de esto, hizo referencia a la oportunidad que le dieron los españoles para volver a estar en la élite y con la que no se mostró de acuerdo: “Movistar no debió ficharlo porque no hubo explicaciones. Que en 2023 una empresa tan grande le haya dado otra oportunidad es un lujo”.