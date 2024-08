Vuelta a España 2024: definida la primera lista de colombianos que estarán en la ronda ibérica

Tadej Pogačar (UAE Team Emirates), ganador del Tour y el Giro este año, no estará presente por decisión en conjunto con su equipo, lo que abre el espectro para aquellos que quieran subirse a lo más alto del podio.

¿Qué colombianos estarán en la Vuelta a España?

Rigo brilló por su ausencia en el Tour, pero la dirigencia del Education First le tiene preparado un gran final a su carrera deportiva. “Fue una decisión muy difícil, a Rigo le tenemos mucho respeto por todo lo que ha hecho en el equipo, pero no tenía ritmo y no tuvimos muchos puntos de referencia para evaluar su estado de forma”, dijo Jonathan Vaughters, director deportivo de la escuadra estadounidense.